梅迪歷就種族歧視事件道歉　英足總展開調查　車路士新兵或受懲罰

烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）因去年的一條TikTok影片涉及種族歧視，而透過媒體公開道歉。英足總決定為此展開調查，這名車路士新兵可能會因此而受到懲罰。



梅迪歷在去年7月上載至TikTok的影片中，在鏡頭前讀出「N字頭」的歧視性字眼。該影片總計錄得21.4萬次播放，目前已被刪除。

從影片中可見，梅迪歷與朋友從車上走下，唱出美國說唱歌手Lil Baby歌曲《Freestyle》，此曲歌詞中共使用該詞語16次。

有網民備份該條影片：

梅迪歷的代表通過英國《太陽報》正式道歉：「梅迪歷對他所造成的任何冒犯深表歉意。雖然他只是打算背誦歌曲中的歌詞，但梅迪歷對他所做的決定感到後悔，並真誠地承認這做法不恰當。該影片已被刪除。」

反歧視組織「Kick It Out」亦對此發表聲明，表示組織譴責一切使用歧視字詞的行為，「『N字頭』用詞帶有強烈攻擊性，足球界的知名人士使用這個字眼，只會讓人們遠離這項運動。」

「足球員正面地使用他們的社交平台這一點非常重要，同時我們也很慶幸能看到，梅迪歷承認自己使用這種攻擊性字眼所帶來的傷害。」

梅迪歷的代表通過《太陽報》就此事致歉。（Getty Images）

不過據《The Athletic》報道，英格蘭足總已就此展開調查，並有可能因此而懲罰梅迪歷。

英格蘭足總最近才因球星過往在社交媒體的歧視言論而作出懲罰，馬斯保拿（Marc Bola）上月因他在14歲時的恐同言論而被警告，並需要接受相關的再教育課程；目前效力韋斯咸的查洛保雲（Jarrod Bowen），於2021年被發現15歲時在社交平台使用「N字頭」詞語，同樣被警告及須接受再教育課程。

而曾效力般尼及屈福特的格雷（Andre Gray）則受過較重的懲罰，他因2012年時在社交平台上發表恐同言論，於2016年被足總罰款25000鎊以及停賽4場，並須接受再教育課程。