足球｜薩克達賣梅迪歷情非得已　捐巨額轉會費助烏軍期待重返主場

烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）周日正式從薩克達轉會至車路士，他為薩克蘭帶來1億歐元（約8900萬英鎊）巨額轉會費，主席阿美托夫（Rinat Akhmetov）承諾，會捐出當中的2050萬英鎊協助烏克蘭軍人家庭。

他對梅迪歷的轉會感慨萬千，期待有天戰爭獲勝，讓對方領車路士重返薩克達主場踢友賽。



在周日主場面對水晶宮的賽事中，梅迪歷身披着烏克蘭國旗亮相史丹福橋球場。（Getty Images）

梅迪歷在歐聯表現引起不少豪門青睞，盛傳會加盟阿仙奴後，最終以1億歐元身價（首期7000萬歐元，另加3000萬歐元附帶獎金條款）轉投藍軍。阿美托夫宣布捐助2500萬美元

予一個名為「亞速之心」（Heart of Azovstal）的組織，銀碼相當於梅迪歷轉會費約23%，該組織致力協助守衛馬里波烏爾的烏克蘭軍隊，以及陣亡將士的家屬。

「我今天決定捐出2500萬美元（約2050萬英鎊），以幫助守護我們的士兵以及家人。這筆捐款將會用作不同用途——為他們提供醫療、義肢以及心理支援。」阿美托夫表示，「我想感謝整個文明世界對烏克蘭的幫助，今天我們能夠談及烏克蘭足球，要歸功於烏克蘭軍隊、人民以及整個文明世界對我們的巨大支援。」

阿美托夫希望捐出這筆款項能夠幫助有需要的烏軍將士及家人。（薩克達Twitter）

阿美托夫稱：「我為梅迪歷感到高興和非常自豪，他展示了他的才華，以及能化不可能為可能的勤奮。我毫不懷疑地確信他能夠在車路士以及整個歐洲大放異彩。」

梅迪歷在薩克達的表現受到各大球會青睞，終加盟車路士。（Getty Images）

願他日薩克達主場重聚

這位烏克蘭首富表示，自己從不掩飾想要贏得歐洲錦標的夢想，因此認為羅致梅迪歷這種水平的球員至球會，為烏克蘭聯賽效力，然後跟這些球員一起贏下歐洲冠軍，才是自己應該做的事情。「很不幸地現在不可能了，因為俄羅斯對我們發動可怕和不公正的戰爭，烏克蘭正為此而奮鬥。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，其實薩克達位於頓涅茨克（Donetsk）的主場頓巴斯球場，繼2014年頓巴斯戰爭後，2020年5月已再受區內戰火波及，要改以位於基輔的奧林匹克國家綜合體育場為臨時主場。

歐洲球會賽事的奪冠夢想，隨戰爭摧毀，薩克達賣走梅迪歷情非得已，但阿美托夫沒有放棄希望：「我仍很有信心我們會擊敗入侵者，戰勝後其中一件最讓我期待的事，就是梅迪歷隨車路士重返位於頓涅茨克的頓巴斯球場友賽。」他聲言，「我們必須盡一切努力，令這天盡快到來，我們永遠也虧欠一班戰士。」