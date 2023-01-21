英超轉會｜阿仙奴添兵簽杜沙特成梅迪歷Plan B　與波蘭中堅好事近

比利時國腳杜沙特早前被白禮頓「雪藏」，主帥迪施比坦言對方態度有問題，原來是「扭計」望離隊。

英超榜首阿仙奴早前被車路士「截劫」梅迪歷後，決定轉移目標至杜沙特的身上，雙方一拍即合，盛傳以2100萬鎊簽入這名比利時國腳，為衝冠增添實力。



烏克蘭國腳梅迪歷（Mykhailo Mudryk）成為各大勁旅的獵物，多次傳出他非阿仙奴不去，結果車路士搶先一步，盛傳以近9000萬鎊簽入這名翼鋒。兵工廠撲個空，立即找「Plan B」。

白禮頓主力杜沙特（Leandro Trossard）早前被雪藏，似乎阿仙奴已找到最佳的人選，決定乘虛而入，羅致這名比利時國腳。根據《BBC》消息，兵工廠斥資2100萬鎊，加上附加條款，簽約至2027年，阿仙奴合約有延長一年的選項。杜沙特將會穿上尼高拉斯比比的19號球衣，並有望在明晚（22日）鬥曼聯的大戰候命。英媒《每日郵報》透露，杜沙特轉會後加薪一倍，周薪達9萬鎊。

杜沙特加盟阿仙奴，增強球隊的陣容深度。（阿仙奴Twitter截圖）

杜沙特今季在白禮頓貢獻7入球3助攻，這名28歲的比利時國腳能夠勝任前場多個位置，加上他早已適應英超的節奏，相信可以「即插即用」，相信對阿仙奴爭冠甚有幫助。阿仙奴主帥阿迪達對杜沙特讚不絕口，並指對方是重要一員，「他（杜沙特）具備技術﹑足球智慧及英超經驗，加上他可以踢多個位置，必定在下半季增強球隊的實力。」

英超｜白禮頓沒有杜沙特也不怕 3球淨勝利物浦 馬治梅開二度

阿仙奴主帥阿迪達直言，杜沙特將會是球隊重要一員。（阿仙奴Twitter截圖）

拉爾拉拿：無佢我哋都三連勝

杜沙特在離開白禮頓前，與主帥迪施比的關係不太好，更直言這名比利時翼鋒的態度有問題。主將離隊，或多或少也有影響，但白禮頓的「老大哥」拉爾拉拿坦言，沒有誰人是不可取替，「球員可以離開白禮頓，我們有能力適應，就如以往的比蘇馬﹑古古列拿﹑賓韋特﹑般恩等，球隊也沒有大影響。看看我們近3仗的戰績，贏5：1﹑4：1及3：0，也是沒有杜沙特在陣，所以他離隊不是一個問題。」

杜沙特與拉爾拉拿此情不再，後者坦言沒有杜沙特也可取得3連勝。（資料圖片／Getty Images）

波蘭中堅勢成冬窗第二簽

另外，阿仙奴的增兵大計還未完成，轉會達人羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，兵工廠十分接近簽入效力意甲史柏斯亞的中堅基域諾（Jakub Kiwior）。據悉兩間球會已達成共識，阿仙奴有望以2000萬鎊羅致這名波蘭國腳，完成體測後便可官宣，有望成為阿仙奴冬窗第2名新兵。

波蘭中堅基域諾（左）十分接近加盟阿仙奴。（資料圖片／Getty Images）

英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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