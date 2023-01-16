英超︱車路士1：0小勝水晶宮止血　新兵梅迪歷披烏克蘭國旗亮相

車路士英超主場對水晶宮，終迎來2023年首場勝仗。

繼上周0：1不敵曼城，周中1：2負富咸，車路士兩連敗後跌至第十位，領隊樸達（Graham Potter）帥位盛傳不穩，對水晶宮不容再失。



車路士新兵梅迪歷身披烏克蘭國旗，在史丹福橋球場亮相。（Getty Images）

車路士陣中傷兵滿營，今仗陣前傳來喜訊，球隊以1億歐元從薩克達買入梅迪歷（Mykhailo Mudryk），這位烏克蘭翼鋒今仗成為座上客，半場時他身披烏克蘭國旗跟球迷打招呼，獲得熱情招待。

先後為車路士球員及領隊的意大利名將維埃里（Gianluca Vialli）日前病逝，球迷紛紛在史丹福橋球場外獻花，賽前藍軍球員穿上「9號維埃里」T恤熱身，球迷亦預備一幅以意大利國旗綠白紅三色為背景的巨型維埃里橫額向他致敬。賽前默哀環節，泰利、曉士、哈索賓基等多位不同年代藍軍均到場送別這位前隊友或上司。

車路士向維埃里致敬：

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說回今場比賽，上半場車路士和水晶宮各有機會但均未能把握，半場踢成0：0。薛耶治持續以危險的傳中球帶來威脅，64分鐘終帶來效果，一次左路短角球，他找到夏維斯，這位德國鋒將頭槌破門，攻入車路士2023年在史丹福橋的第一球。

完場前9分鐘他有機會擴大比數，一次無人看管下的頭槌頂失，但他早前的入球，足以為球隊一箭定江山，1：0小勝水晶宮，全取3分。車路士19仗累積28分，繼續排第十位。水晶宮18戰22分排第12。

夏維斯為車路士一箭定江山。（Getty Images）

車路士領隊樸達雖然暫時獲得球會管理層支持，但危機中取得勝仗，總算能鬆一口氣。不過下一輪，他們要作客晏菲路，硬撼同病相憐的利物浦。

同晚另一場英超，紐卡素主場對富咸全場圍攻對手下，遲遲未能取得入球。久休復出的紀錄收購「黑伊巴」伊沙克（Alexander Isak）71分鐘後備上陣，89分鐘射入全場唯一入球，助紐卡素1：0擊敗富咸全取3分，演出身價。