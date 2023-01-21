英超｜梅迪歷成紅藍大戰一大亮點　入替35分鐘助攻助守顯功架

身價近9000萬鎊﹑有「烏克蘭尼馬」之稱的梅迪歷，在年三十晚首度在英超亮相。這名烏克蘭國腳上陣僅35分鐘，表現令不少球迷眼前一亮，助攻助守，以狀態完全不像兩個月沒有比賽。以梅迪歷今仗的表現，能否成為車路士今季的救世主？



年三十晚的「紅藍大戰」，利物浦與車路士全場互交白卷，沒有入球就如一場悶戰，但後備入替的梅迪歷（Mykhailo Mudryk），彷彿是悶戰之中的一個亮點。

英超｜利物浦年三十鬥車路士互無紀錄 梅迪歷後備入替

梅迪歷加盟車路士後首度英超登場。（路透社）

梅迪歷下半場10分鐘入替小將路易斯賀爾（Lewis Hall），亦是他近兩個月來的首次正式賽事，但這名烏克蘭國腳表現絕不像久疏戰陣。梅迪歷入替後，車路士左路增添不少活力，其中一次攻勢回傳干拿加歷查，隊友禁區內被拍甩，梅迪歷即取回皮球，連過占士米拿及祖高美斯，只是近射中網側，未能取得入球，但足以令利物浦防線飽吃驚風散。

梅迪歷乖巧地扣過祖高美斯，可惜一射中網側。（Getty Images）

餓波兩個月，梅迪歷今仗十分落力，不時在後場看到他的身影。與他對位的占士米拿，速度難以匹敵，只好以超技術踢跌梅迪歷，逼使紅軍換入阿歷山大阿諾特。薛耶治右路傳中，梅迪歷遠柱接應，可惜一控出界，另一次同樣遠柱接應，飛到盡都未能掂到皮球。

梅迪歷今仗上陣35分鐘，7次對抗成功﹑4次在對方禁區觸球﹑3次攔截100%的成功率。短短半小時左右的時間，梅迪歷已展示自己純熟的腳下功夫﹑突破能力及拚勁，表現確實令人眼前一亮，已俘虜不少球迷的心。梅迪歷的個人能力突出，相信若果他的狀態更好的話，必定成為對手難以招架的心腹大患。面對中小游球隊時，車路士有望憑梅迪歷的級數取得優勢，爭奪歐洲賽都依然不是夢。

梅迪歷的突破能力，令利物浦球員十分吃力。（Getty Images）

車路士主帥樸達賽後坦言梅迪歷是頂級球員，他與祖奧菲歷斯也很快地理解球賽，隨即為球隊帶來改變。不過樸達強調，梅迪歷依然需要時間重拾狀態，未會急於派他正選上陣。

梅迪歷表現亮眼，可惜未能攻破對手大門。（Getty Images）

英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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