港超聯︱傑志簽前韓國國腳金信煜至2026年　韓媒：港超史上最高薪

早前透露斟介前國腳級球員的港超球隊傑志，周四（2日）公布簽入34歲前韓國國家隊中鋒金信煜（Kim Shin-wook）。



傑志公布金信煜加盟，簽約至2026年。（傑志提供）

金信煜於今周抵港並完成體測，簽約至2026年，將穿起33號球衣。傑志會於周五（3日）為金信煜召開記者會，他是繼前烏拉圭國腳科蘭、「黑山伊巴」丹恩奴域後，「藍鳥」於鋒線上的另一重磅收購；也可與另一前韓國國腳、傑志助教金東進「團聚」。

金信煜2018年曾代表全北汽車訪港出戰亞冠盃分組賽。（資料圖片／高詩琦攝）

「藍鳥」主教練朱志光歡迎金信煜加盟，他認為對方優勢是身型高大，但相信他有能力配合不同踢法，與其他中前場球員靈活地合作。

「他能以不同方式取得入球，更重要是有很多亞冠盃經驗，是我們需要的球員。我期望他能幫助傑志取得入球之餘，一眾年青球員亦能在他身旁好好學習。」

金信煜（右）曾在傑志身上取得入球。（資料圖片／江智騫攝）

兩奪韓職亞冠名留史冊 助韓國兩戰世界盃決賽周

身高1.97米的金信煜效力過兩支韓職勁旅蔚山現代跟全北汽車，兩奪韓職冠軍跟亞冠盃；2018年曾代表全北汽車在亞冠分組賽兩鬥傑志，並有1球進帳。

金信煜名留韓職史冊，他於2013年贏得韓職MVP；兩年後再成為韓職神射手，更是韓職史上入球第三多的球員（132球），僅次於已退役的韓國名將李同國（228球）與現效力傑志的丹恩奴域（198球）。

金信煜去年亦有代表獅城水手出戰亞冠盃分組賽。（Getty Images）

這位韓將2019年轉投中超上海申花，加盟首季即贏得中國足協盃；至2021年底加盟新加坡獅城水手，去季聯賽上陣26次攻入21球，保持效率。

國家隊方面，金信煜早於2010年就獲韓國隊徵召，並曾隨隊參戰2014及2018年世界盃，合共上陣3場。然而他對上一次為韓國隊披甲已是2021年9月的世界盃外圍賽，當時以隊長身份領軍鬥斯里蘭卡，更梅開二度，國家隊生涯至今累計56場入16球。

金信煜於2018年俄羅斯世界盃分組賽對瑞典時披甲。（Getty Images）

金信煜對上一次代表國家隊已是2021年9月的世界盃外圍賽。（Getty Images）

韓媒：薪金港超史上最高

《朝鮮日報》早前曾引述消息報道，金信煜獲傑志開出港超歷來最高薪酬的一紙合約；傑志會長伍健上月便透露過，球會沒有跟前西甲兵巴爾拿續約，就是要調配資源去簽入中前場球員。

據指，金信煜在獅城水手時年薪高達170萬美元（約1330萬港元），為當地超級聯賽最高薪球員。「藍鳥」未有進一步透露今次合約細節，金信煜加盟後有望取代6月約滿的41歲老將丹恩奴域，成為傑志的入球泉源。