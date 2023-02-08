2030世界盃｜南美四國聯合申辦慶祝百周年　阿根廷讓出決賽辦揭幕

阿根廷、智利、巴拉圭及烏拉圭4國宣布，聯合申辦2030年世界盃。他們最大的賣點是「讓足球回到出生之地」，慶祝世界盃100周年。在1930年，首屆世界盃於烏拉圭舉行。



報道稱，他們計劃安排揭幕戰在阿根廷的布宜諾斯艾利斯舉行，而決賽則在烏拉圭的蒙特維多上演。

南美足協主席杜明古斯（Alejandro Dominguez）說：「2030年世界盃不只是一屆世界盃，還要慶祝100周年。」

「我相信國際足協有義務去肯定前人偉大的貢獻，籌辦了首屆世界盃。」首屆世界盃在1930年舉行，由主辦國烏拉圭在決賽贏阿根廷4：2得冠軍。

阿根廷足總主席泰比亞（Claudio Tapia）說：「作為世界冠軍，我們推動這次申辦，這個是屬於全南美洲的夢想。它的意義不只是百年世界盃，還在於我們現在對足球的熱情。」

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）亦在社交網站表示，有意邀請玻利維亞加入申辦。

南美四國外，歐洲的西班牙及葡萄牙亦會聯合申辦，另外摩洛哥、沙特阿拉伯等亦傳有意競逐。國際足協會在2024年決定2030年世界盃的主辦權。

2022年世界盃則於卡塔爾舉行，由阿根廷奪冠。2026年世界盃將於中北美洲舉行，由美國、加拿大及墨西哥合辦。