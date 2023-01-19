世界盃餘溫｜美斯奪冠前一刻感人內容曝光　抬頭與過世外婆對話

阿根廷高舉大力神盃剛好一個月，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在社交網站發文表達自己對此的想念及感慨。近日網上亦流傳一條感人至深的影片，只見美斯在隊友干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）射入決賽致勝十二碼前，抬頭看着天空口中唸唸有詞，跟已去世的外婆對話。



「可能就是今天了，婆婆。」

據英國《每日郵報》、《鏡報》及Goal.com等媒體報道，世界盃決賽阿根廷對法國互射十二碼最後階段，雙手摟着隊友肩膀的美斯抬頭望天，用西班牙語輕唸："Puede ser hoy, abu" （可能就是今天了，婆婆），隨後干沙路蒙迪爾操刀射入阿根廷致勝一球，美斯立即笑着跪在地上，與其他隊友相擁而泣。

童年獲外婆無條件支持

美斯1987年在阿根廷羅沙里奧出生，外婆施莉亞（Celia Olivera Cuccittini）在他只有4歲時便帶他跟其他兄弟及表兄弟去參加附近的球會活動，但由於當時年紀尚小，球會並沒有適合他的年齡組別，即使球隊臨時有位置空缺，加上施莉亞不斷請求，球隊教練仍不願意讓身材矮小美斯上場，認為這樣會讓他受傷。

據《每日鏡報》報道，美斯在一次訪問中憶述：「雖然如此，但外婆仍堅持『讓他上場，讓他上場』。她在球會內受眾人喜愛，並不斷向教練要求讓我上場。最後我攻入兩球，外婆便跟教練說：『你送一雙足球鞋給他，然後我才會帶他來訓練。』——這便是我足球生涯的開端。」

美斯小時候曾因身材矮小而被教練嫌棄，於11歲時被醫生診斷為侏儒症。（Twitter圖片）

作家Michael Part亦將此寫進美斯的傳記《The Flea: The Amazing Story of Leo Messi》中：「老實說，我並不是記得太清楚，因為那時候我還很小，可這是外婆經常跟我說起的故事。」

疼愛外孫的施莉亞，之後患上老人痴呆症，因此而漸漸失去記憶和言語功能，更在美斯未夠11歲時離世，無緣親眼見證外孫在巴塞隆拿的任何一場比賽。自此之後，這名阿根廷球星每當入球後都會用雙手食指指向天空，彷彿在問天堂的外婆：「你看到嗎？」

此後美斯每逢入球，都會雙手指向天上。（Getty Images）

美斯與施莉亞的故事在阿根廷可說是人人皆知，去年12月14日阿根廷在世界盃準決賽擊敗克羅地亞後，球迷便湧至美斯已故外婆住所外，興奮地高呼「美斯的外婆」。

當天在卡塔爾抬頭仰望天空輕語的美斯，相信也很想跟4歲時便無條件地相信自己、支持自己的外婆分享，自己為阿根廷贏得的這個世界盃冠軍。

「到現在依然無法相信」

適逢世界盃剛好過去一個月，美斯在個人的Instagram上貼出一條決賽的精華影片，並表示自己仍無法忘記捧起大力神盃的感覺。

「這是世界上最美麗的一個月，直至現在我依然無法相信。在那段時間裏，我們生活在美好與瘋狂之中，而最終我們都如願地舉起了夢寐以求的獎杯。」他在貼文中寫到。「我想念我的隊友，與他們朝夕相對的日子，聊天、訓練、還有我們做過的一些壞事情。」