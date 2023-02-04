英超人物誌｜波蘭「奇異哥」的大躍進　由棄將變波蘭世界盃骨幹

2019年一月，當時效力安德烈治青年軍的基域諾，未能升上一隊，經歷足球生涯的徬徨時期。4年後的一月，基域諾不再徬徨，今年冬季轉會窗由意甲的史柏斯亞加盟英超榜首阿仙奴。

由意甲中游分子，一躍至英超爭標勁旅，這個轉會連基域諾昔日教練也大感驚喜。不過，說起這名波蘭國腳，浮現在腦海的不是他的球技，竟然是他的特別午餐，同時印證着這名波蘭中堅的成長。



基域諾今年冬窗成為阿仙奴的一分子，是3名新兵的其中之一。（阿仙奴Twitter截圖）

阿仙奴冬季轉會窗增添3人，杜沙特與佐真奴是球迷們熟悉的名字，基域諾（Jakub Kiwior）鮮有人認識。當這名波蘭中堅轉戰意甲，斯洛伐克的舊東家日利納在歡送信息中，以「奇異果」稱呼他，這名價值2500萬歐元的「奇異哥」，究竟是何方神聖？

轉會專題｜阿仙奴追不了頭號目標 花6000萬添3新兵或更入章

英超第22輪



愛華頓 對 阿仙奴 今晚8點半

NOW611/621台現場直播



由波蘭跳進比利時 基域諾首戰大世界

22歲﹑出生在波蘭蒂黑（Tychy）的基域諾，並非那種年紀輕輕便成名的天之驕子，即使在家鄉「踢出名堂」，也只是被比利時的老牌球會安德烈治賞識，挖角成為青年軍。

當年把基域諾由波蘭引入至安德烈治的球探Michel Thiry指，此子甚有天份，力量﹑身形﹑速度兼備，加上左腳十分純熟。跳進比利時球壇，世界頓時變大，基域諾似乎未能跟得上這步伐，他在安德烈治迎來足球生涯第一個難關。

基域諾曾效力安德烈治青年軍。（基域諾Instagram截圖）

比利時敗退 轉戰斯洛伐克

2019年一月，基域諾的表現不足以讓他贏得一紙一隊合約，這名引進他的球探表示，當時安德烈治方面認為基域諾的技術欠奉，隊中有比他更好的球員，加上當時的青年軍教練對基域諾沒有好感，故此放棄基域諾。

基域諾無緣在安德烈治延續足球生涯，只好跳回「小世界」，加盟斯洛伐克球會波德布雷佐亞（FK Zeleziarne Podbrezova），甫加盟即要為球隊打護級戰，可惜最終依然降班收場。

基域諾在斯洛伐克開展其職業生涯。（基域諾Instagram截圖）

一個冬甩印證成長

即使短短效力波德布雷佐亞半年，昔日助教漢尼克（Michal Hanek）當然對基域諾有深刻印象，但最有印象的，不是球技，亦是「奇異哥」的午餐。

「當我想『Kiwi』（基域諾的花名）時，我自自然然就會想起冬甩。有一次訓練結束後，我問他吃什麼午餐，他竟告訴我：『有果醬的冬甩！』我立即忍俊不禁，然後我向他解釋，作為一個職業球員，總不能以冬甩作午餐。」

一個冬甩，一方面顯出基域諾與「專業」的距離。玩笑過後，漢尼克勸說基域諾，表示一個球員需要好好照顧身體及飲食，聽到教練的話，基域諾照單全收，謹遵教練的教誨，縱然他未必是個完美的球員，但聽話的他慢慢變得愈好。

波德布雷佐亞降班後，基域諾轉投另一斯洛伐克球會。（基域諾Instagram截圖）

對比其他主流聯賽，斯洛伐克聯賽的質素及強度當然比不上，但卻是基域諾的最好試煉場。斯洛伐克聯賽十分依賴年青球員，很容易成為正選，甚至球隊主力，基域諾亦取得不少機會，上陣愈多，極快適應一隊的節奏，在控制球賽節奏及防守組織上，逐漸看到進步，在成年賽事同樣站得住腳，並成為當地聯賽其中一顆亮眼新星。

基域諾沒有隨球隊降班，受到日利納（MSK Zilina）的垂青轉會。經過數場預備組上陣後，他逐漸成為日利納的後防中流砥柱，並展示其領導才能，更曾經戴上隊長臂章領軍。

基域諾曾助日利納打入斯洛伐克盃決賽。（Instagram截圖）

初戰意甲獲好評 「好似踢咗10年咁」

基域諾嶄露頭角，他進入了時任史柏斯亞行政總裁Riccardo Pecini的眼簾，這名意大利人曾經助熱刺引入莫迪歷，發掘東歐球員有一手，結果在2021年夏天，以200萬歐元把他帶往意甲。基域諾初來報到，已大獲好評，「他（基域諾）首節參與訓練，就像在意甲打滾了10年一樣，他與在阿積士或巴塞隆拿青訓出身沒有分別。」

基域諾在12月才取得意甲地標戰，較後時間更站穩正選，時任領隊莫達（Thiago Motta）看中他的腳下功夫，大部分時間出任防守中場，他純熟左腳及傳球能力得以運用。當盧卡高堤（Luca Gotti）接過史柏斯亞的帥印後，基域諾才回歸本位，但不論防中或中堅，他的表現依然耀眼，更入選波蘭國家隊。

不論司職防中或中堅，基域諾在史柏斯亞的表現同樣搶鏡。（Getty Images）

正面鬥美斯麥巴比 波蘭大師兄都盛讚

2022年6月，基域諾首度獲徵召，其後迅速成為國家隊的正選，在世界盃決賽周夥拍經驗老到的基歷克（Kamil Glik）扼守中路，更先後與美斯及麥巴比正面交鋒。正因基域諾的用球能力，波蘭後場組織通常由他發辦，世界盃期間更交出不少準繩長傳，更被波蘭球評家視為新一代的後場領袖人物。

基域諾在國家隊的地標戰後，「大師兄」利雲度夫斯基如此說道：「他（基域諾）在該仗發揮超好，然後我跟他說：『細路，你唔止嚟國家隊，更係踢一隊！』因為他的表現實在太好，我不想讚他太多，令他受到過多的媒體壓力，但他有人情味﹑追求進步﹑願意學習，這些都是成功球員的要素。」

基域諾的國家隊地標戰，大師兄利雲度夫斯基只留下深刻印象。（Getty Images）

4年內，基域諾由安德烈治棄將變阿仙奴新兵，連漢尼克也始料不及，沒有想過他的彈起這麼快。不論在球會或國家隊，基域諾一致獲好評，如今挑戰英超的大世界，這名波蘭「奇異哥」又能否招架得住呢？

初戰英超，基域諾又能否如以往一樣耀眼呢？（Getty Images）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

更多英超相關報道：