世界盃餘溫｜美斯領阿根廷奪冠後首剖白　馬勒當拿未能見證留憾

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）為阿根廷奪得世界盃冠軍後，首度接受專訪，他向阿根廷電台Urbana Play透露，為自己在對陣荷蘭一役所做的事情感到後悔。



美斯為阿根廷奪得世界盃冠軍後，首度接受專訪。（截圖）

為對荷蘭賽後行為感後悔

阿根廷在世界盃八強碰上荷蘭一役，雙方開賽前便已因輿論而彌漫着硝煙味，場上場下爭執不斷，該戰球證更破天荒地掏出17張黃牌。

在這場比賽前，荷蘭領隊雲高爾（Louis Van Gaal）高調向傳媒談及美斯，表示荷蘭在8年前的巴西世界盃便已成功封鎖美斯，讓他無法觸球，最後僅以十二碼輸掉比賽，並認為「要找出如何制止美斯的方法並不難。」

或許因此感到冒犯，美斯對荷蘭一仗一反常態，入球後向着雲高爾做出帶有反擊意思的「聆聽」慶祝動作，並在賽後與該名老教頭激烈口角，又在球員通道接受訪問時爆粗痛罵經過的荷蘭球員韋格賀斯（Wout Weghorst）。

他當時向該名荷蘭前鋒怒道：「你在看什麼？走開吧，笨蛋！是的，在說你，走吧！」該段影片在網上廣為流傳，美斯在這次專訪中表示，「我知道他們在賽前所說的一切，包括雲高爾，甚至有不少隊友特意跟我說：『你看到他們說什麼嗎？』」

美斯續稱：「我不喜歡我所做的事，也不喜歡那句說話以及之後發生的事情，在那個時候氣氛有點劍拔弩張，大家的神經都緊繃着，所有事情都發生得太快了，那一切並不是事先就計劃好的。」

美斯向着荷蘭後備席慶祝的動作，被指是向阿根廷名宿列基美致敬——列基美當年效力巴塞隆拿時，曾遭到時任主帥雲高爾批評。（Getty Images）

「我希望從馬勒當拿手中接過大力神盃」

美斯說：「我不希望為人們留下那樣的印象，但事情就是發生了。」

美斯率領阿根廷奪得他們自1986年後首個世界盃冠軍，當年以隊長身份捧起大力神盃的馬勒當拿（Diego Maradona），已在2020年因病逝世，無緣見證潘帕斯雄鷹再次登上世界之巔，美斯對此深感遺憾，「我希望從馬勒當拿手中接過大力神盃，或至少希望他能看到這一切，看到阿根廷成為世界冠軍，這正是他心中所願，他深愛着這支國家隊。」

美斯表示，「我與阿根廷國家隊獲得一切我所夢寐以求的東西。在個人層面上，我已經得到過一切。現在我能夠以一種獨特的方式，來完結我的球員生涯。」

馬勒當拿（左）2020年與世長辭，無緣見證美斯帶領阿根廷再奪世界冠冠軍。（Getty Images）

被問到會跟初到巴塞隆那的美斯說些什麼，他表示：「會有一些意義非凡、無法想像的事情在等着你。你將會走上一條美麗動人的道路，雖然也需要克服不少艱難的時刻，但千萬不要放棄自己的夢想，因為到最後你將會如願以償地得到自己最想要的獎盃。關於你的這部電影，將會以圓滿結局告終。」