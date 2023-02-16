國足的80天大地震　中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀被審查

繼國足前主帥李鐵後，中國足協主席陳戌源涉嫌嚴重違紀被審查，亦是80日內第4名國足高層被查。不過，有中國知名評論員認為「抓多少陳戌源也沒有用」，中國足球要解決的是根本問題。



中國足協主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

湖北省紀委監委網站於周二（14日）宣布此事，中國足協網站亦於翌日確認，足協已召開會議通報此事，並表示「堅決擁護」，認為這次調查「充份體現了深入推進反腐敗鬥爭的堅強決心和堅定意志」。

湖花省紀監委在網站上公布陳戌源接受調查之事。（網站截圖）

繼前國足主帥李鐵、中國足協前秘書長劉奕、中國足協前國管部部長陳永亮後，陳戌源是第四名被審查的足壇高層，前後事隔僅80天，被內媒稱為「80天大地震」。

事件引來國內多家官媒撰文支持，《人民日報》在短評中寫到：「反腐沒有禁區，要打『鐵』更要溯『源』，無論關聯到誰都一查到底。綠茵場容不得玷污，中國足球經不起折騰。正風肅紀，以刮骨之力凈化足球生態；固本培元，以療毒之效重塑足球形象。」

《央廣網》則評論：「足協主席被查，可謂中國足球史上『首例』，反腐一反到底、絕不留情，才是以刮骨療毒、壯士斷腕意志蕩滌足壇濁水的本義。」

值得一提的是，他在被查前一個月，也就是劉奕和陳永亮接受調查時，還曾主持足協會議，表態堅決擁護反貪反腐。

中國足壇近期被調查的四名高層

2022年11月26日

原國足主帥李鐵接受監察調查



2023年1月19日

中國足協執委、原秘書長劉奕接受監察調查



2023年1月19日

中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查



2023年2月14日

中國足協主席、黨委副書記陳戌源接受審查調查



從李鐵（右）開始掀起的足球貪腐案，現在已牽扯到中國足協主席陳戍源（左）身上。（微博圖片）

從備受期待到改革失敗 中超淪「欠薪聯賽」

「我將勤奮工作，牢固樹立正確的政績觀，『功成不必在我，功成必定有我』，踏踏實實為中國足球打好根基。」——這是陳戌源在2019年8月就任中國足協主席時留下的說話，當時他更以全票當選這一職位。

他上任時受到外界普遍看好，他不僅是有史以來第一位非體育系統出身的足協主席。據中國《每日經濟新聞》報道，在他當選新一屆足協的8月22日當天，有14隻體育股集體上漲。

就任中國足協主席期間，他大刀闊斧推出多項改革，包括限薪令、球會名稱中性化政策等等，其中在2020年推出的中性化政策引來巨大爭議性，球會名稱中不可存在商號或品牌。不過，評論批評他上任3年改革未見成果，導致4間中超球會解散，更指中超已淪為「欠薪聯賽」。

陳戌源當選主席時曾被抱以期望。（微博圖片）

球迷：天亮了

象徵着中國足球最高位的陳戌源被審查消息一傳出，不少國內網民在微博上引用中國足球名宿李毅名句，認為中國足球就此「天亮了」。不過，曾於中央電視台擔任足球評述員的名嘴劉建宏則在社交平台認為此舉只是治標不治本，「對中國足球來說，陳戌源進去了，對國足並無太大的幫助，中國足球依然是一個沒有基礎、體系混亂、沒有方向的存在，這個才是我們要好好去琢磨的，就算抓多少陳戌源，恐怕也解決不了國足的根本問題。」

微博網友的留言得到多人認同。（網上圖片）