世界盃︱傳國足高薪邀韓國隊主帥執教　保羅賓圖曾掌中超重慶隊

世界盃韓國隊主教練保羅賓圖（Paulo Bento）離任後去向惹人關注，據韓國《朝鮮日報》指，中國足協已向這位教練開出高價年薪，邀請對方執掌國足。



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韓國隊在今屆世界盃分組賽最後一場，熱血反勝C朗拿度坐鎮的葡萄牙，奇蹟晉級16強，最終不敵奪冠大熱巴西出局，成績已有所交代，返韓獲得國民熱烈歡迎，也得到總統設宴款待。

韓國隊獲總統尹錫悅設宴款待，保羅賓圖亦有出席。（韓國總統府）

自2018年起帶領韓國隊的主教練保羅賓圖，也功成身退。早前有傳韓國足總有意跟賓圖續約4年，但雙方未能就合約條款達成共識，他曾表示：「我是時候去思考將來，而這未來不會在韓國隊，我會先休息，再決定下一步。」

這位韓國隊史上在位期最長的領隊，去向引起關注。包括《朝鮮日報》在內的多間韓國媒體周五（9日）報道，賓圖獲中國足協伸出橄欖枝。

賓圖執教韓國隊4年，是在位最長的韓國隊主帥。（Getty Images）

報道指，根據不同的消息來源，中國足協相關人士，近日透過韓國仲介人，向賓圖提出邀請及計劃支付對方20億韓圜（約1200萬港元）年薪，數字據指比他本來在韓國隊近135萬美元（約1052萬港元）的年薪更高。

不過，消息指，中國足協暫時未提出任何執教的具體細節跟條件，賓圖也暫未接受或拒絕提案。

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有傳中國足協有意邀請賓圖執掌國足。（Getty Images）

葡萄牙籍的賓圖球員時代曾效力賓菲加、士砵亭，也代表過葡萄牙參加2002年日韓世界盃，他退役後先後執教士砵亭、葡萄牙國家隊、奧林比亞高斯，在帶領韓國隊之前，他便曾任教中超重慶隊，僅領軍7個月就被辭退，但總算有在中國球圈打滾的經驗。

韓國隊主教練離任後轉到中國搵食，亦早有前科。2017年德國籍教頭史泰歷克（Uli Stielike），便在執教韓國隊後轉會中國天津泰達，直至2020年。

然而據其他報道指，保羅賓圖相信亦收到不同邀請，這位教練也有機會重返歐洲頂級聯賽，屆時或會引入更多韓國球員，讓該國小將可以外流。