前國足主帥李鐵涉經濟犯罪刑期傳10年起跳　中國足壇再掀反貪風暴

前中國男子足球隊（國足）主帥李鐵自11月中起失聯，其後內地湖北省紀委監委證實他正接受監察調查。

近日中國媒體人冉雄飛爆料，指李鐵違法行為屬「經濟犯罪」，涉案金額達數億人民幣，一旦罪成刑期由10年起跳。



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前國足主帥李鐵自月中起失聯。（Getty Images）

內地記者秦雲11月12日在微博上指，李鐵傳在參加教練培訓班期間被帶走並失聯，其後湖北省紀委監委在11月26日證實李鐵涉嚴重違法，現正接受國家體育總局紀檢監察組與湖北省監委監察調查。

曾多次針對李鐵案爆料的中國媒體人冉雄飛指，李鐵的違法行為是「經濟犯罪」，涉案金額達數億人民幣，而舉報李鐵的武漢隊董事長與財務副主管均「協助調查」，目前李鐵以家屬或其他女性朋友名義登記的海外資產，據悉暫時未被調查。

中國媒體人冉雄飛指李鐵案涉案金額達數億人民幣，或面臨10年或以上的刑期。（Getty Images）

李鐵失聯原因眾說紛紜，中國媒體人冉雄飛確認李鐵在大連被調查，原因很可能與中超球隊武漢卓爾（現稱：武漢長江）舉報他有關。李鐵2017至2019年曾執教武漢卓爾，成功領軍從中甲升上中超，李鐵之後離隊執教國足。

李鐵被指當時人工很高，雙方出現3000萬工資糾紛，後獲中國足總主席陳戌源擺平，李鐵拿回工資但與武漢卓爾撕破臉。李鐵離隊後，武漢卓爾成績不佳，一度有降班危機，球隊認為李鐵逃避責任還在索求工資。早前武漢卓爾開除6個球員，這些人被指與李鐵關系非常密切，也跟球隊出現勞資糾紛，6人追薪過程中發現，事件可能跟李鐵團隊和6人談人工時作出口頭承諾，但未寫入合約，追薪時球會不認賬，直接跟李鐵對簿公堂，檢舉李鐵在部分球員合約中的不當行為。然而上述事例只能說明，李鐵與武漢卓爾之間存在糾紛，至於是否與他被當局帶走有關，仍不得而知。

消息指，一名與李鐵關係密切、旅居日本的李姓經理人涉及李鐵任教河北華夏幸福（現河北隊）與武漢卓爾（現武漢長江）期間多宗引援，是案件關鍵人物。冉雄飛最新爆料稱，李鐵已被相關部門定性為嚴重違法，刑期最低為10年，而其合作態度將決定案情發展，並表示若李鐵配合調查，將有大批經理人、球員與足協官員會牽涉在內，甚至稱「很可能是政府主導的中國足壇第三次巨大的『反腐風暴』！」

現年45歲的李鐵是前中國國家隊成員，球員生涯期間曾外流英格蘭球會愛華頓與錫菲聯，他在2011年起退役，並自2019年12月起接替納比成為國足主帥，至2021年12月辭職。

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