歐霸速評｜曼聯踢出部署仍遭巴塞2：2逼和　未破魯營不勝魔咒

曼聯在魯營球場曾有過美好回憶，他們在1999年在此經典反勝拜仁慕尼黑捧走歐聯錦標，只是如果對手是以此主場的巴塞隆拿的話，「紅魔鬼」歷來5次作客都未嘗一勝，包括今晨歐霸16強附加賽一度領先下，只能以2：2打成平手。



今仗兩軍佈陣有點相似，都排出4-5-1陣式（巴塞牌面上是4-3-3，但其實兩翼防守時都退得很後）；同樣以原本司職左閘的馬高斯阿朗素及勞基梳爾串演中堅。不過，兩軍踢起來就有點不同，巴塞是比較傳統的正攻法，盡量利用球場闊度，中鋒羅拔利雲度夫斯基在禁區頂遊走伺機接應傳中，爭取埋門機會。

拉舒華特近況火熱，已連續4場取得入球。（Getty Images）

曼聯雖然也有高大中鋒韋格賀斯，但這名荷蘭國腳很多時會墮後策應，以及聯同費特與般奴費南迪斯緊逼對手，務求令巴塞無法在中場輕鬆組織。近期狀態火熱的拉舒福特，名為左翼，但其實踢最前，戰術上他不停在巴塞的高位防線上來回折返跑，作用就是準備接應後場的超身球，突破越位。

曼聯超身球戰術 讓拉舒福特破高位防守

巴塞雖藉主場之利，在開賽初段有幾次具威脅的埋門，但利雲度夫斯基近射被曼聯門將迪基亞擋出，柏迪禁區內的施射又高出，曼聯及後入球的機會反而更多，要不是主隊門將達史特根有神勇演出，「紅魔鬼」上半場可能已取得領先優勢。

達史特根先擋出了韋格賀斯的半單刀射門，及後又接住了卡斯米路接應般奴費南迪斯罰球的近門一頂。到33分鐘，拉舒福特左路突入禁區射遠柱，又遭達史特根神奇撲出。那邊廂，曼聯門將迪基亞表現也不遑多讓，右閘雲比沙卡後場接應來球判斷失誤，被巴塞隊長佐迪艾巴截得皮球殺入禁區施射，迪基亞封位擋出。

巴塞中堅馬高斯阿朗素不算擅頂，卻藉一次角球攻勢頭槌建功。（Getty Images）

上半場雖互無紀錄，但戰情精彩；而下半場戰況更激烈，雙方貢獻了4個入球。易邊僅5分鐘，巴塞左翼拉芬夏右路角球傳到遠柱，馬高斯阿朗素竟無人看管一頂入網。但巴塞只領先了2分鐘，移到右路進攻的拉舒福特接應費特直線妙傳，窄位射成1：1。

這名火熱鋒將在58分鐘再為曼聯製造入球，藉一次短角球攻勢，輕鬆推過拉芬夏右路傳中，皮球輾轉撞到巴塞中堅祖利斯古迪入網，客軍反超2：1，滿以為可以打破在魯營的不勝魔咒。

拉舒福特窄位射入，閃電助曼聯扳平。（Getty Images）

不過，巴塞及後積極反撲，75分鐘拉芬夏右路急勁傳中，利雲度夫斯基中間走過雖沒觸及皮球，但影響了迪基亞的判斷，皮球直入遠柱。之後巴塞乘着氣勢，有多次攻門，而最接近入球的一次是右路罰球傳中，混亂中卡斯米路膝頭撞中皮球，卻告中柱彈出。逃過大難的曼聯，卒以2：2守到完場；賽制不設作客入球優惠，次回合雙方於2月23日回到奧脫福再分勝負。

曼聯今仗部署出色，以拉舒福特衝擊巴塞高位防線甚具效率，但稍欠其他方式的攻擊，尤其韋格賀斯有時墮得太後，未能趕參與攻勢，如能運用其身高優勢，可能是另一突破點。另要注意的是，面對巴塞不算多「高佬」的情況下，曼聯防守死球每每驚險百出，似乎都是主帥坦赫格需要針對改善的地方。

巴塞中堅古迪（中）今場踢得頗為吃力，下場必須有所改善。（Getty Images）

巴塞漸適應硬朗攔截 惟古迪成防線漏洞

巴塞今場初段未適應曼聯的硬朗攔截，身形較單薄的加維及柏迪尤其吃虧，後者更於半場前因傷退下火線，但主隊之後越踢越好，末段未能多入一球有點欠運。主帥沙維在次回合需留意中堅古迪的狀態，這名法國國腳「擺烏龍」一球雖有點不幸，但整場賽事也難稱穩健，面對拉舒福特的速度可謂險象橫生，沙維一度將他跟右閘朗奴阿拿奧祖位置互換，但他還是有點患得患失。後備席上沒太多選擇下，大抵沙維這個星期要在古迪身上花點工夫了。

在1999年帶領曼聯在魯營擊敗拜仁捧走歐聯錦標的前主帥費格遜，今場舊地重遊，但未能重溫好夢。（Getty Images）

歐霸16強附加賽首回合賽果：

阿積士（荷）0：0柏林聯（德）

巴塞隆拿（西） 2：2 曼 聯（英）

薩爾斯堡（奧） 1：0 羅 馬（意）

薩克達 （烏） 2：1 雷 恩（法）

利華古遜（德） 2：3 摩納哥（法）

祖雲達斯（意） 1：1 南 特（法）

西維爾 （西） 3：0 燕豪芬（荷）

士砵亭 （葡） 1：1 米迪蘭特（丹）

次回合於2月23日上演



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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