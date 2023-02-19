英超︱紐卡素０：２利物浦　今季遭雙殺兼損兵折將

英超第24輪賽事週六（18日）尾場，紐卡素主場迎戰利物浦，主隊在上半場初段連失兩球，再加上門將尼克普比（Nick Pope）犯錯領紅牌，最終以０：２飲恨，今季主場不敗紀錄亦被打破。



紐卡素在今仗之前的聯賽只嚐一敗，就是去年8月底作客以1比2不敵利物浦，但在過去3場聯賽都是和波失分；而利物浦則錄得1勝1和1負，包括對上一場聯賽以2比0擊敗死對頭愛華頓。

而在開波前數小時傳出不幸消息，在土耳其地震失蹤多天的加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu）證實身亡，兩隊賽前悼念這位曾經效力紐卡素的球員。

紐卡素及利物浦球員在開賽前悼念在土耳其地震離世的基斯甸艾素。（Reuters）

紐卡素開賽初段較為主動，包括翼鋒辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）的攻門無法先開紀錄，但他們在10分鐘就失守。利物浦箭頭達雲紐尼斯（Darwin Nunez）接應阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的長傳，再推入禁區射破尼克普比十指關，VAR證實該名烏拉圭前鋒沒犯手球，領先1比0，亦是他自去年11月以來首個英超入球。

利物浦在16分鐘擴大比數， 穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）妙傳加普（Cody Gakpo），後者快過主隊門將普比一步將皮球送入網，同時是這位在季中加盟的荷蘭前鋒連續兩場有「士哥」。

落後兩球的紐卡素在21分鐘「落筆打三更」，利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker）大腳長傳給沙拿，不過普比在禁區外出迎時犯手球，遭球證以紅牌趕離場，意味他會在下週日對曼聯的聯賽盃決賽需要停賽。

紐卡素門將尼克普比（右）在禁區外犯手球，遭球證以紅牌趕離場。（Reuters）

另外後備入替的杜巴夫卡（Martin Dubravka）則因為早前外借到曼聯時兩度在聯賽盃上陣，同樣無法在溫布萊出場，令紐卡素領隊艾迪賀維（Eddie Howe）面對門將荒。

紐卡素雖然大部份時間少踢一人，不過在下半場仍然積極反撲，惟無法把握機會，最終以兩球落敗，連同上屆聯賽在內，利物浦連續四仗對紐卡素都取勝。