英超｜曼城遭森林逼和失分　車路士頹氣未止不敵修咸頓

英超周六11點場，6場賽事同時進行，「雙藍」齊齊出戰，曼城與車路士難逃失分的厄運。



夏蘭特失機 曼城遭森林迫和失分

曼城作客鬥諾定咸森林，「藍月亮」上半場末段由貝拿度施華勁射破網領先。換邊後，菲爾科頓面對門將，最後一刻橫傳夏蘭特，可惜被對手及時清走。夏蘭特其後在禁區內疑似被侵犯倒地，但球證史葛認為沒有問題，夏蘭特隨後再有近射中楣，補中亦是一飛衝天。

貝拿度施華勁射破網，助曼城先開紀錄。（路透社）

曼城遲遲未能取得保險球，諾定咸森林終於找到扳平的機會，傑斯韋治（Morgan Gibbs-White）右路傳中，基斯活特近門撞射破網，84分鐘追成平手。

阿仙奴早前熱血反勝阿士東維拉，重登榜首，如今曼城再失分，以52分排次席，兵工廠稍為拉開兩分優勢。

基斯活特（右）後備入替建功，為森林扳平取得1分。（路透社）

車路士繼續頹主場不敵修咸頓

在各大賽事4場不勝的車路士，今仗主場鬥榜尾的修咸頓，前線收起夏維斯，改由大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana），配合美臣蒙特﹑祖奧菲歷斯及馬杜基攻堅。車路士不乏攻門，但未見起色，更在上半場補時失守，修咸頓的禾特普斯以罰球直射入網，亦是他在英超第17次自由球建功，距離碧咸的紀錄只差一球。

+ 1

下半場中段，車路士隊長艾斯派古達防守時奮不顧身，以頭擋馬華（Sekou Mara）的倒掛，艾斯派古達隨即倒地，雙方球員立即示意軍醫進場，其後由查洛巴入替。補時長達12分鐘，車路士傾巢而出，力爭收復失地，可惜無功而還，車路士再輸一場，聯賽4場不勝。

艾斯派古達被對手踢中頭部，其後退下火線。（路透社）

英超周六晚戰果：

阿士東維拉2：4阿仙奴

賓福特1：1水晶宮

白禮頓0：1富咸

愛華頓1：0列斯聯

諾定咸森林1：1曼城

狼隊0：1般尼茅夫

車路士0：1修咸頓



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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