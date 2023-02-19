英超熱話｜維拉明星球迷再添一人　影帝湯漢斯未能見證愛隊報捷

阿士東維拉主場對阿仙奴一仗，直播鏡頭不時影着看台包廂，一名偏瘦的男子是焦點所在，乍看之下以為是維拉高層，原來是荷李活影帝湯漢斯。

湯漢斯驚喜現身維拉公園球場，原來他同樣是維拉球迷。這名荷李活影帝與維拉彷彿「大纜都扯唔埋」，究竟他為何愛上維拉，竟然是因為維拉的名字。



阿士東維拉主場對阿仙奴，艾馬利（Unai Emery）的倒戈戰，兩度領先兵工廠下最終依然無功而還，被對手補時階段連入兩球，以2：4力戰而敗，看台上的貴賓湯漢斯（Tom Hanks）未能見證勝仗。

英超｜阿仙奴絕地反勝重登榜首 補時連入兩球力克維拉

奧尼屈堅斯左腳勁射建功，維拉開賽5分鐘領先，可惜末段被阿仙奴反勝。（Getty Images）

重量級嘉賓現身撐場

這名荷李活影帝現身看台的包廂，在維拉行政總裁佩斯路（Christian Purslow）的陪同觀戰，更向現場的球迷揮手。維拉社交網站更上載湯漢斯探訪更衣室的圖片，與馬迪卡殊及古天奴等球員握手及合照。

觀戰時的湯漢斯十分投入，表情上面，看到維拉的入球時，這名影帝不禁振臂高呼，不時更高舉手機拍照留念，與一名普通球迷無異。根據以上證據，不難發現湯漢斯就是維拉球迷。

看到愛隊入波，看台上的湯漢斯當然拍爛手掌。（Getty Images）

獨愛維拉全因個名！？

湯漢斯與維拉彷彿沒有牽連，究竟他為何愛上維拉呢？原來由2008年起，湯漢斯已經成為維拉球迷，他在2015年一個英國電視節目中，解釋為何獨愛維拉，「當年我第一次來到倫敦，早上看到足球賽事的比賽，我對所有城市名稱一無所知，什麼是史篤城？什麼是斯勞（Slough）？我不知道。當看到比數時，『阿士東維拉』，這個名字就像一個渡假天堂，在太陽下喝着雞尾酒，我有機會需要去這地方兩星期好好享受。」

除了名字吸引，還有湯漢斯身邊的維拉忠實球迷好友，全靠這名在洛杉磯朋友，他才知道有關維拉的最新消息。

湯漢斯十分投入，不時向球迷揮手。（Getty Images）

明星球迷又豈止湯漢斯一人

阿士東維拉的明星球迷又豈止湯漢斯一人，另外一名必定是威廉王子（Prince William），他在年少時因為不想「跟風」而支持曼聯或車路士等勁旅，他希望支持一支充滿高低起跌的中游班，最後就成為了維拉的球迷。維拉同時「達成」了王子的願望，近年曾降落英冠，也曾打入聯賽盃的決賽，可惜最終屈居亞軍。

威廉王子不時親身支持阿士東維拉。（Getty Images）

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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