土耳其地震｜被困瓦礫中12天遺體尋回　經理人證實基斯甸艾素遇難

2月6日土耳其地震後下落不明的加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu），早前曾一度誤傳獲救，失蹤12日後，其經理人今日（18日）確認他已死亡。



香港時間下午1時，基斯甸艾素的當地經理人Murat Uzunmehmet於Twitter宣布該名加納球星已被發現並不幸去世，有關消息被不少當地媒體報道，此消息亦得到艾素另一名經理人施卓利（Nana Sechere）確認。

曾效力過車路士及紐卡素的基斯甸艾素，於去年9月加盟土耳其球會哈塔斯堡（Hatayspor），地震發生後一直與外界失去聯絡，雖與早前受球會確認已經「受傷獲救」，但一日後又改口仍未尋回。

重溫艾素誤傳被救出消息：

周三艾素的妻子表示救援隊已找到艾素房間位置和他的兩雙鞋子，現場發現瓦礫下有「至少有5個跡象」（up to five lives），但未能確定艾素是否包括在內。

施卓利在Twitter中確認艾素的死訊，並向他的家人及親人表示最沉重的哀悼，也希望藉此機會感謝廣大為他祈禱及表達支持的人。同時他亦在回覆帖文中補充，希望大家在這個艱難的時期裏，保護其家人的隱私。

在得知艾素的噩耗後，前車路士隊長泰利亦出文哀悼。

今年31歲的基斯甸艾素曾為加納國家隊上陣65次攻入9球，於2013/14賽季加盟車路士，期間曾被外借至包括愛華頓及般尼茅夫在內的多間球會。他從未為車路士正式上陣，於2016/17賽季租借到紐卡素，並於翌季正式加盟，並一直效力至2021年夏天離開，期間86次上陣攻入3球。

他在沙特球會艾拉德（Al-Raed）效力一個賽季後，2022年9月加盟土超球會哈塔斯堡。