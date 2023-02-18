曼聯賣盤｜兩財團入標爭做新班主　卡塔爾資金承諾為球隊還清債務

撰文：趙子晉
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英國時間周五（17日），是曼聯賣盤的報價「軟死線」，卡塔爾前總理兒子﹑卡塔爾QIB銀行主席塔米姆為首的私人資金，與英國首富拉傑夫為首的財團「入標」，競爭成為曼聯的新班主。

曼聯賣盤在即，曾經傳出有四大資金有意出價。英國時間周五是出價的「軟死線」，由英國化工企業英力工（Ineos）及卡塔爾私人資金成為最後兩個競爭者。

根據歐洲足協規例，不允許同一班主，在相同賽事中直接或間接地擁有兩間球會。若卡塔爾私人資金與卡塔爾政府有關，即是與巴黎聖日耳門是同一班主；英國首富拉傑夫旗下亦擁有尼斯，換言之在歐洲賽有機會出現利益衝突的可能性。

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英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）做主席的英力士集團，在發展體育業務有豐富經驗，涉足多個項目，他們是F1平治車隊的其中一名重要股東，他們擁有前身為天空車隊的英力士單車隊，以及參與美洲盃帆船賽的英力士船隊，英力士亦在2017年收購瑞士球會洛桑。

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卡塔爾前總理兒子﹑卡塔爾QIB銀行主席塔米姆（Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani）周五發聲明，指決定入標爭逐成為曼聯新班主，他的計劃除了球會100%的股權外，還會透過他的「92基金」（Nine Two Foundation）還清曼聯所有債務外，並重建訓練場﹑主場及其他球會基建，同時承諾長期投資曼聯，希望助球隊重拾昔日輝煌。

英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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