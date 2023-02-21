2024巴黎奧運︱國際奧委員有意讓俄羅斯運動員參賽　30國表態反對

自俄羅斯入侵烏克蘭，俄國及盟友白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員在體育界受不同程度杯葛甚至禁賽，惟各大體育監管機構近日似有意鬆綁，包括國際奧委會（IOC）有意為兩國運動員「尋求辦法」以中立身份參加2024巴黎奧運。

不過此決定受多國反對，超過30個國家承諾繼續支持針對俄羅斯和白羅斯運動員參加國際比賽的禁令。



俄羅斯和白羅斯運動員是否獲准參加2024巴黎奧運，引發爭議。（Getty Images）

2月10日英國文化、傳媒及體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）主持峰會，與包括法國、德國、波蘭、美國及加拿大在內的30多個國家代表會面，弗雷澤批評，IOC的計劃「並不可信」（not credible）。

弗雷澤在聲明中稱：「這個聯盟內的國家在多個方面支持烏克蘭，我們會持續這樣做。今天我們為國際奧委會計劃讓俄羅斯和白羅斯精英運動員重返賽場，表達深切關注。」

英國、法國等30多個國家反對俄羅斯和白羅斯選手參加2024巴黎奧運。（Getty Images）

「任何讓俄羅斯和白羅斯運動員參加巴黎奧運的計劃都不可信，當英國、英國、歐洲夥伴的坦克未來數周抵達烏克蘭，澤連斯基總統對俄羅斯在春季入侵表達深切關注，我們促請IOC重新考慮立場。」烏克蘭並無派員參加是次峰會，該國曾發威脅，聲稱IOC如讓俄羅斯斯選手參賽，將杯葛巴黎奧運。

參與今次峰會的國家，包括2024巴黎奧運及殘奧主辦國法國、2020東京奧運主辦國日本、2026冬奧主辦國意大利，及將主辦2028奧運的美國。

自俄羅斯入侵烏克蘭，IOC要求各大體育協會禁止讓俄羅斯和白羅斯選手參加國際賽事，並在2022年3月舉行的冬季殘疾奧運會禁止上述兩國參加，惟讓運動員以中立旗幟身份參賽。部分體育協會並無理會IOC建議，照讓個別選手以中立身份參賽。

白俄羅斯網球女將莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）以中立身份贏得2023年澳洲網球公開賽女單冠軍，英國草地網球協會（Lawn Tennis Association）因去年禁止兩國球手參加溫布頓在內的名下賽事，被兩大網球監管機構ATP及WTA罰款140萬英鎊。