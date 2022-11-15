巴黎奧運｜吉祥物取材「自由之帽」　法國大革命象徵宣揚解放包容

2024巴黎奧運公布吉祥物，是一頂自由之帽。

巴黎奧運組委披露奧運及殘奧的吉祥物，別於近年以動物或人物為主角



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巴黎奧運吉祥物是一頂帽子，在法國人眼中象徵自由。（twitter@Paris2024）

巴黎奧組委今（14日）公布吉祥物模樣，名叫Phryges，取自帽子名字Phrygian。三角形帽子兩邊變成吉祥物的手，以紅色為主體，身軀中央有巴黎奧運和殘奧標誌，連同眼睛，剛好包含了法國國旗的紅、白、藍。代表殘奧的吉祥物，右足是一條「刀片」義肢。Phrygian又稱「自由之帽」，在公元前的羅馬共和國象徵獲解放的奴隸。法國大革命期間，這帽子成為自由的象徵。

三角形帽子，驟眼看有點像魷魚。（Getty Images）

巴黎奧組委主席埃斯坦基（Tony Estanguet）形容帽子是法國其中一個鮮明的象徵，背後意義廣為法國人所知，「它象徵自由，可以代表世上所有吉祥物」，殘奧吉祥物則希望宣揚包容。奧運官網介紹，這頂小帽子代表自由和包容，以及人們有能力支持偉大和有意義的事。

Phryge象徵自由，是法國大革命的象徵之一。（美聯社）

創作團隊指兩隻吉祥物「已經存在數千年」，在法國歷史上一些大事件中出現，奧運如此大件事，當然有它們的位置，「肩負任務，在體育之中起革命，示範體育可以改變社群，加深友愛和團結，讓社會進步。」。

巴黎奧運的吉祥物是什麼？ 巴黎奧運的吉祥物Phryges自由之帽，是法國大革命期間人民戴起的帽子，象徵自由。 香港隊在巴黎奧運的賽程如何？ 張家朗及何詩蓓將於2024年7月27日分途出擊，乒乓球亦同日開賽。場地單車則於8月5日揭開戰幔。