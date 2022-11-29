巴黎奧運｜12月1日起登記購票　低至400港元　入會即可提早買飛

2024巴黎奧運公布首輪公開發售門票詳情，12月1日起即可前往巴黎奧運門票網站登記抽籤。

與以往不同，今年門票發售將有「新玩法」，觀眾將會有更多機會選擇自己想看的賽事，超過300萬門票將於首輪發售，門票價格低至50歐元（約400港元）。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

巴黎奧組委公布首輪公開發售門票詳情，表示今屆奧運採用全新系統。有別於以往奧運觀眾需要在不同項目登記抽籤，今屆奧運觀眾需於首輪公開發售門票階段，抽籤購買「Make Your Games」套票—全部有興趣購票的體育迷將進入一個全球抽籤，被抽中的人可以自行選擇購買最多3個比賽時段。首輪將有超過300萬張門票發售，佔所有門票的8成。

巴黎奧運｜吉祥物取材「自由之帽」 法國大革命象徵宣揚解放包容

有興趣的體育迷可以由12月1日開始登記抽籤，至明年1月31日截止。假若中籤，便會在2月15日收到電郵，並需要於收到電郵的48小時內前往官方門票網站，於「Make Your Games」套票選擇並購買你的心水賽事。

首輪公開發售門票完整日程表。（網上截圖）

想要提高你觀看心水項目的機會，務必要成為官方「Club Paris 2024」的會員，首4天的門票發售將獨家預留給「Club Paris 2024」的會員，而這會籍為免費加入，各位體育迷記得要留意一下。

巴黎奧運購票登記、及登記加入「Club Paris 2024」連結：https://tickets.paris2024.org/en/

巴黎奧運的吉祥物是什麼？ 巴黎奧運的吉祥物Phryges自由之帽，是法國大革命期間人民戴起的帽子，象徵自由。 香港隊在巴黎奧運的賽程如何？ 張家朗及何詩蓓將於2024年7月27日分途出擊，乒乓球亦同日開賽。場地單車則於8月5日揭開戰幔。

然而，巴黎奧組委亦公布首輪階段將不會出售一些重點門票，如開幕禮、閉幕禮、田徑100米決賽、游泳決賽、籃球決賽等等，這些門票將與剩餘的單項門票一樣，將會在第二輪階段（2023年5月）公開發售。