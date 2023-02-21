意大利向羅賓奴發國際通緝令　促在巴西服輪姦罪9年刑期︱足球

巴西著名球星羅賓奴（Robinho，又譯：羅比尼奧）2013年效力意大利球會AC米蘭期間，涉及一宗輪姦案，意大利最高法院上月19日維持原判，37歲的羅賓奴終極上訴失敗，被判入獄9年。

雖然巴西對外並無引渡條例，意味着這名球星只要不出國便能逍遙法外，但日前巴西官方發出聲明，表示他們已收到意大利方面的請求，促羅賓奴在巴西服刑。



據ESPN及Goal.com等媒體報道，意大利檢察官已要求羅賓奴在巴西為其犯下的輪姦罪服刑。巴西內政部的聲明中，並沒有點名提到這名前皇家馬德里及AC米蘭球星，同時各媒體亦無法聯繫到羅賓奴的辯護律師尋求回應。

巴西內政部在聲明中補充，該請求將由司法部的資產遣返及國際法律合作部進行審視。

羅賓奴曾為皇馬效力4季，並隨隊兩奪西甲冠軍。（Getty Images）

根據案情，羅賓奴2013年1月與另外5個巴西人在意大利米蘭市夜店Sio Cafe nightclub，向一名23歲阿爾巴尼亞女子灌酒、落藥及輪姦。庭上公開當地警方截得羅賓奴與涉案友人短訊記錄。

他寫道：「我在笑，因為我不在乎，那個女人完全醉倒，完全不知道發生什麼事。」羅賓奴一友人在訊息稱，「我看到你將陰莖放進她口中」，羅賓奴回應說：「那不代表做愛。」儘管羅賓奴由始至終堅稱自己無罪，但意大利當局仍在上周對他發出國際通緝令。

昔日曾閃耀球場的巴西巨星羅賓奴，因涉輪姦聲名狼藉。（Getty Images）

曾100次代表巴西國家隊上陣的羅賓奴，2002年於巴西老牌球會山度士出道，2005年加盟皇家馬德里，4年內兩度贏得西甲冠軍。2008年以3250萬英鎊轉投曼城，創下當時英格蘭最高轉會費紀錄，惟未能在英倫球壇留下深刻印記，2010年1月被借回山度士。

同年夏天，他轉會AC米蘭並贏得意甲錦標，但因涉及輪姦案件，2014年再被借回山度士，其後加盟中超球會廣州恆大（現名：廣州隊）。2017年被判輪姦罪名成立後，亦繼續遊走土耳其和巴西聯賽，直至2020年10月再次回到山度士後不足一星期，便因此案引發群情洶湧，而被球會終止合約，球員生涯至此劃上句號。