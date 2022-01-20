羅賓奴強姦罪終極上訴失敗入獄9年　無引渡條例或變陳同佳案翻版

巴西著名球星羅賓奴（Robinho）2013年效力意大利球會AC米蘭期間，涉及一宗輪姦案，意大利最高法院周三（19日）維持原判，37歲的羅賓奴終極上訴失敗，被判入獄9年。

可是由於巴西對外並無引渡條例，意味他或與在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳命運相同，最終逍遙法外。



羅賓奴效力AC米蘭期間，牽涉入一宗輪姦案。（Getty Images）

根據案情，羅賓奴2013年1月與另外5個巴西人在意大利米蘭市夜店Sio Cafe nightclub，向一名23歲阿爾巴尼亞女子灌酒、落藥及輪姦。庭上公開當地警方截得羅賓奴與涉案友人短訊紀錄，他寫道：「我在笑，因為我不在乎，那個女人完全醉倒，完全不知道發生什麼事。」羅賓奴一友人在訊息稱，「我看到你將陰莖放進她口中」，羅賓奴回應說：「那不代表做愛。」

2017年11月意大利法院初審判處他入獄9年，當時羅賓奴身處巴西。根據當地法例，疑犯完成上訴程序前不用服刑。2020年12月他首度上訴失敗，米蘭上訴庭指羅賓奴「看不起」和「殘酷地侮辱」受害人，並與友人串謀提供假口供企圖誤導調查人員。

羅賓奴與太太Vivian：

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及後他再度上訴，今次為終極上訴，意大利最高法院仍維持原判，他已再無上訴權利。羅賓奴的好友法高（Ricardo Falco）面臨同一情況，餘下4人被起訴及定罪前已離開意大利。 由於巴西對外並無引渡本國國民條例，到底羅賓奴會在意大利還是巴西監獄服刑，甚至如陳同佳一樣逍遙法外，仍是未知數。

英國廣播公司（BBC）便估計，羅賓奴目前身在巴西，他到意大利服刑幾乎是不可能的事。巴西國家憲法禁止國民被引渡到外國，不過意大利方面可以要求羅賓奴在巴西服刑。

【羅賓奴曾經閃耀的足球生涯】

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羅賓奴曾100次代表巴西國家隊，曾為譽為這個足球王國最具天份的球員之一。他在巴西老牌球會山度士展開球員生涯，2005年加盟皇家馬德里，4年內兩度贏得西甲冠軍。2008年以3250萬英鎊轉投曼城，創下當時英格蘭最高轉會費紀錄，惟未能在英倫球壇留下深刻印記，2010年1月被借回山度士。

他之後轉會AC米蘭，並贏得意甲錦標，滿以為球員生涯獲得重生，不料球場外涉及輪姦案件。2014年夏天再次被借回山度士，其後一度落腳中超，披上廣州恆大（現名廣州隊）戰衣，生涯自此急速下滑。即使2017年已被判輪姦罪名成立，羅賓奴依然活躍球壇，游走巴西和土耳其足球聯賽。

羅賓奴2020年曾第三度返回山度士，更以其招牌絕技「踩單車式過人」宣傳，喻意是最後探戈。可是不足一星期便在群情洶湧下被解約。（instagram）

2020年10月10日，羅賓奴第三度重返母會山度士。由於他涉及意大利輪姦案，這宗轉會在巴西備受批評，球會被其中一個贊助商以「不尊重女性」為由終止合約，餘下商家也表不贊同。群情洶湧下，不足一星期，山度士已「跪低」，宣布終止與羅賓奴的合約，着他應該「集中精力為意大利的官司辯護」。

一代天才球星，犯下嚴重罪行光輝不再。就算他借兩地司法漏洞最終不用服刑，可以肯定的是，無論他是否自願，足球生涯已提早劃上句號。