英超︱利物浦班主約翰亨利首次談論賣盤　澄清無意出售球會

英超球隊利物浦班主約翰亨利（John Henry）首次就球會賣盤發言，指出他無意出售球會，但會期望引入資金。



利物浦班主約翰亨利（John Henry）首次就球會賣盤發言，指出他無意出售球會。（Getty Images）

約翰亨利名下的芬威體育集團（FSG）去年11月曾發聲明，指出集團「正考慮引入新股東」。消息隨即引發外界揣測，FSG有意放售球會。FSG 2010年以3億英鎊低價買入在破產邊緣的利物浦，持有13年後，球會價值已升至45億英鎊。

約翰亨利的合作夥伴、FSG主席華拿（Tom Werner）在賣盤傳聞下曾稱，球會班主正在「研究出售」利物浦，但亦留有一手，指FSG亦有可能「維持球會管理好一段時間」。

約翰亨利澄清賣盤消息時機，正值利物浦歐聯16強大戰皇馬前夕。（Getty Images）

今次是約翰亨利本人首次就事件發言，他接受體育網媒Boston Sports Journal訪問並以問答形式以電郵回覆：「我們是否出售利物浦？不是」，「我們是否跟投資者談論利物浦？是的。那裏是否會有什麼事情發生？我相信是，但那不會是賣盤。」

事實上，FSG多年來一直對為利物浦引入新投資者持開放態度，近期夥拍兩大投資銀行高盛和摩根士丹利促成此事。約翰亨利稱，「我知道坊間有很多有關利物浦我討論和引述，我只說事實：我們只是為一個持續進行的過程形式化。」

約翰亨利的訪問內容，正值在利物浦歐聯16強首回合主場面對皇家馬德里大戰前夕出街。利物浦在領隊高普帶領下，近年成為英超爭標熱門之一，今季紅軍表現失色，目前僅在英超排第八位，選擇在這個時機刊登訪問，多少有點為球隊振奮士氣作用。

FSG持續為利物浦找尋投資者，美國籃球名將勒邦占士亦為利物浦股東之一，「大帝」2011年以470萬英鎊買入球會2%股權。2021年3月，紅鳥資本（RedBird Capital Partners）以約5.33億英鎊（7.35億美元）從FSG買入紅軍股份。