英超速評｜利物浦兩球挫愛華頓　加普漸適應「假九」踢法現曙光

近4場聯賽不勝的利物浦，今晨主場迎擊同市勁敵愛華頓，憑藉沙拿（Mo Salah）先開紀錄，以及加普（Cody Gakpo）取得加盟第7仗以來的首個入球，以2：0取勝。

紅軍今仗踢出久違的朝氣，更有羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）及迪亞高祖達（Diogo Jota）雙雙傷癒復出，主帥高普肯定希望這些都是重上正軌的徵兆。



近況甚頽的利物浦，今仗更有堤亞高艾簡達拿因傷倦勤，但眾將或許在特准放了兩天假後，彷彿充滿了電，上半場的前場緊逼及反搶，回復昔日七、八成水準。



當然，愛華頓在新帥戴治的統領下，也打出死纏爛打的風格，尤其3名中場安拿拿、伊祖沙古爾及杜高利都是跑得搶得之人，所以賽事也陷入膠着狀態。

利物浦藉一次快速反擊，由沙拿（右）先開紀錄。（Getty Images）

兩軍上半場具威脅的攻勢寥寥可數，戰至36分鐘，愛華頓中堅達高斯基接應角球一頂中遠柱彈出，皮球輾轉落在紅軍前鋒達雲紐尼斯腳下，他在左路引球長驅直進，快到禁區時傳中，沙拿趕及將皮球一腳踢進網窩，結束近5仗的入球荒；主隊也憑這記高速反擊，以1：0領先半場。

易邊後僅比賽了4分鐘，利物浦再憑反擊取得入球，阿歷山大阿諾特於右路地波傳中，皮球恰到好處地傳到無人看管的加普腳下，後者門前輕鬆射成2：0，加盟以來上陣第7仗終於「開齋」。

加普（右）門前輕鬆射入，一月加盟紅軍以來，終告「開齋」。（Getty Images）

加普漸適應「假九」踢法

事實上，加普逐漸適應「假九」踢法，既適時在前場緊逼，也會墮後策應，譬如在61分鐘，這名荷蘭國腳在中場接應後，便引球推進，於禁區邊妙傳左路的紐尼斯，可惜後者「熨射」遠柱斜出；1分鐘後，又是加普策動攻勢，他在中圈附近截得皮球後，這次斜傳與右路的沙拿，但後者卻射得太正，未能拉開比數。

利物浦及後雖有攻勢，但未再增添紀錄，結果以2：0報捷，近4場聯賽取得1和3負後終響勝鼓，並以21戰得32分的成績，以1分壓過多賽一場的車路士，升上第9位；更令利物浦球迷高興的是，高普在70及80分鐘先後換入養傷多時的法明奴及祖達，兩人雖未有太大建樹，但起碼跑動積極，似已完全擺脫傷患困擾。

過去令「般尼從來不易」的戴治（右），在愛華頓領軍第二仗依然踢出風格，只是未能取得滿意賽果。（Getty Images）

愛華頓前線缺支點

愛華頓或因下半場太早便再失守，打亂部署下，攻守有點失據，整場最有機會入球的是，80分鐘伊禾比右路傳送至遠柱，接應的湯姆戴維斯一頂高出。



「拖肥糖」雖然藉中場「絞肉機」列陣，整體防守有點改善，可是前線缺乏支點，「生波」未能組織太多攻勢，僅靠死球製造具威脅埋門。愛華頓現時以22戰得18分的成績排「尾三」，大抵主帥戴治十分希望高大中鋒卡維特利雲能早點傷癒復出，增加護級的本錢。

荷里活明星Will Ferrell（中）今仗也有入場觀戰。（Getty Images）