歐聯｜利物浦皇馬合演入球騷門將齊失常　失誤送禮邊個最肉酸？

皇家馬德里在歐聯16強首回合，作客以5：2反勝利物浦，兩隊炮製了7個入球。既有達雲紐尼斯、賓施馬的精彩入球，亦有兩球來自門將失誤的送禮。皇馬的泰拔高圖爾斯及利物浦的艾利臣比加各一次犯錯。高圖爾斯賽後淡然面對失誤，承認那個失球「有點愚蠢」！



兩隊上次交手是去年歐聯決賽，皇馬贏利物浦1：0捧盃，高圖爾斯那場當選最佳球員。想不到高圖爾斯今仗低級犯錯，差點「孭鑊」。當時是14分鐘，皇馬落後0：1，右閘丹尼爾卡華積高波回傳，高圖爾斯心口控下來，但「飄移式控球」，最後撞到右膝，變相「助攻」穆罕默德沙拿射入，令到皇馬落後到0：2。

若果皇馬輸波，高圖爾斯肯定做罪人，但幸好隊友眾志成城，連入5球，最後皇馬以5：2反勝利物浦。高圖爾斯賽後接受訪問，被問到這記「肉酸」的失誤，他感嘆：「有點愚蠢！」

這位比利時門將解釋當時發生什麼事：「我控得好好，原本打算挑傳笠過沙拿，但我見到他（沙拿）停下步，所以我有時間，我將皮球控到自己的右邊，但我膝頭……很不幸運，尤其我們開局已經落後0：1。不過，作為門將，你只能接受現實，繼續面對。比賽還有很多時間，我們證明了自己是一支能夠勝出這場比賽的球隊。」

【艾利臣解圍變助攻】

在晏菲路，高圖爾斯沒有獨行，利物浦的艾利臣同病相憐，也送了一球「助攻」給雲尼斯奧斯。當時是36分鐘，祖高美斯回傳艾利臣，雲尼斯奧斯勤力逼搶。艾利臣看來想斜傳給走位到右路的祖高美斯，但省中雲尼斯奧斯，皮球入網，皇馬追成2：2完半場。