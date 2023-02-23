歐聯｜曼城作客賽和萊比錫　疑似12碼無吹罰　英超4隊無一取勝

曼城馬列斯上半場27分鐘的入球，未能助「藍月亮」在歐聯16強首回合先拔頭籌，RB萊比錫中堅加華度爾頭槌追平。完場前補時階段，萊比錫球員一次疑似手球，但球證未有吹罰，結果兩軍打成1：1，握手言和。

曼城和波後，4支出戰歐聯16強的英超球隊，首回合全數未能取勝而回。



歐聯16強首回合，曼城作客德甲的RB萊比錫。主隊後半場嘗試組織，馬列斯把握傳失機會，禁區內熨射入網，27分鐘射成1：0。曼城久久未能擴大領先，萊比錫一次角球攻勢，短角球後傳中，中堅加華度爾（Josko Gvardiol）力壓曼城守將頭槌破網，70分鐘追成1：1平手。不過，這名克羅地亞國腳跳頂時有按着魯賓戴亞斯的嫌疑，但球證認為沒有問題。

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萊比錫補時疑似手球無吹罰

曼城隨後繼續施壓，完場前補時階段，馬列斯傳中，洛迪卡斯簡迪頭槌攻門，萊比錫的軒歷治斯（Benjamin Henrichs）疑似以手擋走皮球，曼城眾將立即舉手投訴，但球證及VAR皆沒有示意，最終兩軍首回合以1：1打成平手。

曼城主帥哥迪奧拿賽後談及這12碼爭議時，卻以一個巧妙的方法回應，「補時階段的疑似12碼，我看不到，所以我無法談論太多，但我知道發生什麼事。」

萊比錫球員疑似犯手球，曼城眾將立即舉手示意。（路透社）

哥迪奧拿：外界期望太高

即使曼城未能力保勝局，但哥帥依然滿意球隊發揮，更以多條問題帶出外界對他們的期望老是太高，「你期望什麼？我們來這裏踢友誼賽？你看過多少場萊比錫的賽事？你預料我們在這裏贏5：0嗎？這全都不是現實，這是個困難的賽事，若然大家期望我們贏4球的話，抱歉我們做不到。」

哥迪奧拿滿意球隊發揮，並指外界對他們期望過高。（Getty Images）

車路士﹑熱刺及利物浦先後在歐聯16強首回合落敗，曼城作為最後一支登場的英超球隊，同樣未能報捷而回，4支英超球隊意外地無一取勝。英超球隊對上一次全數首回合未能報捷，已經是2014/15球季，當年的阿仙奴﹑車路士及曼城首回合未能贏波，結果全數16強止步，今季會否重演當年的歷史呢？

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英超球隊今季歐聯16強首回合戰績：

多蒙特1：0車路士

AC米蘭1：0熱刺

利物浦2：5皇家馬德里

RB萊比錫1：1曼城



英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

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