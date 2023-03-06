英超｜曼聯大落後般奴想放棄　遭昔日隊長狠批　堅尼：令人蒙羞

作為隊長，不論球隊勝負，也要肩負起領軍的責任。曼聯潰敗利物浦7球，今仗隊長般奴費南迪斯一次回防時放棄追波，這種態度即被昔日隊長堅尼及加利尼維利狠批，直斥他的身體語言令人蒙羞。



曼聯經歷一場大敗，隊長般奴費南迪斯賽後坦言，擔心今仗會影響球隊往後的發揮，「今仗成績有可能打擊球隊的心理，因為下場比賽就在周中，我們需要重新振作，這就是曼聯應做的事。」

不過，當曼聯落後至4球時，球隊的心態已經崩潰，般奴也喪失戰意。般奴回防時面對利物浦小將巴薩堤（Stefan Bajcetic），落腳攔截未能阻止對方的去勢，巴薩堤繼續推進，般奴在攔截不果後慢慢向後行，就像一個洩了氣的氣球。

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曼聯前隊長鬧爆般奴

般奴有欠積極的表現，隨即引來兩名昔日曼聯隊長的批評，堅尼（Roy Keane）着眼在他的身體語言，「費南迪斯今天的身體語言令人蒙羞，縱然他是有天份的球員，但他是隊長，總不能『行行企企』放棄回後，這不是令人高興的身體語言。」

另一位前隊長加利尼維利（Gary Neville）認同堅尼的觀點，指般奴在末段的身體語言，就像問「為何還未換走我」一樣，十分不要得，「老實說，他（般奴）在下半場的舉止令人羞恥，我已經受夠他散步並不積極回防，這完全不是一個隊長的所為。」

般奴在落後時欠積極，變成兩名前隊長的狠批對象。（Getty Images）

般奴只是堅尼的其中一個目標，他再炮轟曼聯球員今仗的精神面貌，「我看到今仗有球員在半場步出更衣室時，互相開玩笑及面露笑容，當你在晏菲路落後一球時，還有這種心情開玩笑，這是不要得，這是一場認真的大戰，要立刻收起笑容這些無謂的東西。」