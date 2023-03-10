WBC棒球｜「中日大戰」日本報捷　中國教練曾豪言「要震驚世界」

世界棒球經典賽B組，周四（9日）上演「中日大戰」，有MLB球星大谷翔平擔任正選投手的日本隊，在大谷投球未失一分，加上打出兩記安打下，結果以8：1輕取中國隊，旗開得勝。

中國隊教練川拿賽前「先聲奪人」，笑言「而我不知道誰是大谷翔平」，這名老帥賽後都甘拜下風，盛讚大谷就是大谷。



世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）近日開鑼，在東京﹑台中及鳳凰城及邁阿密舉行分組賽。B組分組賽在日本舉行，除了東道主日本，還有中國﹑韓國﹑澳洲及捷克爭奪出線席位。

有「待Japan」之稱的日本隊，今次徵召大谷翔平（Shohei Ohtani）及達比修有（Yu Darvish）等MLB球星，加上甲斐拓也﹑近藤健介及村上宗隆等東京奧運金牌成員，力爭相隔14年再度在WBC封王。

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日本在WBC B組與中國及韓國等球隊爭出線。（路透社）

日本周四晚上登場，首戰鬥中國隊上演「中日大戰」，而效力洛杉磯天使的大谷翔平今仗擔任正選投手，4局完成了今仗的投球任務，投了49球，4局不失1分，首局更僅花11球解決3名中國打者。在日本隊進攻時，大谷化身打者，分別在第4及第8局轟出安打，為日本隊取得兩分，充分顯示大谷的「二刀流」功架，結果日本隊8：1輕取中國，今屆經典賽取得首勝。

中國隊教練曾誇下海口：要震驚世界

棒球「中日之戰」，日本明顯佔先，中國隊的美籍教頭川拿（Dean Treanor）賽前面對關於大谷的提問時，他曾笑言：「Who？」，並笑稱「希望大谷翔平來球場時遲到」，但這名75歲老帥亦豪言「今仗要震驚世界」，可惜川拿的如意算盤打不響。

回歸日本隊的大谷翔平當然是焦點所在。（Getty Images）

中國隊今仗由在日本出生的梁培轟出全壘打，亦是中國隊全場唯一分數，川拿賽後承認落敗，稱讚球隊的表現，同時對大谷的表現甘拜下風，「早已料到是一場硬仗，當我們打出全壘打時，我有一刻以為球隊有機會獲勝，但翔平就是翔平，一如以往投出多個好球，我們的計劃就被他打敗了。」

中國隊教練川拿。（Twitter截圖）

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