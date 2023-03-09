港協暨奧委會要求正名「中國香港」　22%屬會已改　棒總變BAHKC

港協暨奧委會早前去信轄下體育總會，要求所有體育總會今年7月前冠用「中國香港」，否則未必符合資格獲資助。繼香港足球總會一致通過冠名後，棒球總會宣布，已更改為「中國香港棒球總會有限公司」，英文名稱則因語序關係，需由「HKBA」改稱為「BAHKC」。棒總另採用新標誌，並將新英文簡稱置中處理。港協轄下共有83間本地體育總會，翻查資料顯示，共有19間總會已冠名「中國香港」，正名比率約為22%。



棒球總會宣布，已冠名「中國香港」。官網可見，已換上新標誌及採用新名稱。(中國香港棒球總會官網截圖)

「香港棒球總會有限公司」改為「中國香港棒球總會有限公司」

足總上周五（3日）於周年大會一致通過冠名後，本月踏入成立30周年的棒球總會亦於昨日（8日）宣布，將中文名稱由「香港棒球總會有限公司」更改為「中國香港棒球總會有限公司」，另英文則由「The Hong Kong Baseball Association Limited」，更改為「The Baseball Association of Hong Kong, China Limited」。

由於總會將「中國香港」置於英文名稱後方，故須隨英文語序前後對調，英文簡稱遂由「HKBA」，更改為「BAHKC」。棒總新標誌即日生效，由以往擊球員揮棒打擊的剪影舊設計，變成以棒球內野及棒球置中、並配以英文簡稱的新設計，其中英名稱顏色則以紅色作主調。

棒球總會宣布，已冠名「中國香港」。(中國香港棒球總會FB專頁截圖)

據了解，棒總於上月召開特別會員大會，並通過易名動議，並已於本周二透過電郵通知會員，亦有於官網及社交平台作出公告。

港協暨奧委會要求相關體育總會今年7月1日前完成正名程序

港協暨奧委會今年1月表示，檢討轄下總會相關正名進展時，發現部份總會名稱仍未冠以「中國香港」，因此致函提醒各總會盡快展開正名程序，一致以「中國香港」名義參與國際體育活動。要求相關體育總會須要於今年7月1日前完成正名的程序，相信他們有充足的時間處理。如有需要，港協亦會就個別情況酌情處理，向總會了解相關原因及困難，並盡力提供所需協助。

資料顯示，港協轄下共有83間本地體育總會，當中有19間冠名「中國香港」，較去年9月只有17間，共增加兩間，新增總會包括棒總及棍網球總會，其中後者於去年10月正名。另滑雪總會則以「中國，香港滑雪總會有限公司」列於名單上，未知是否符合正名相關要求，不過其官網及社交平台以英文名稱為主。

香港汽車會會長李耀培早前受訪時曾指，改名涉更改銀行戶口及租約等繁複程序，難在7月前完成，已就情況知會港協暨奧委會。他又提到，近廿年香港賽車運動員均代表「中國香港」，國際亦十分清楚香港已回歸中國有25、26年，獲獎運動員亦是以中國香港運動員身份領獎，故認為改名與否分別不大。