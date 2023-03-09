WBC棒球｜韓國重炮手最尷尬一幕　安打後忘形慶祝　結局欲哭無淚

棒球賽事經常會出現一些匪夷所思的場面，包括驚人的全壘打、飛撲接殺，又或是一些令人哭笑不得的低級失誤。

2023第五屆世界棒球經典賽B組賽事，韓國於周四（9日）面對澳洲，在一度領先之下，竟被對方連轟兩記三分炮，最終以7：8輸掉比賽。

不過賽事焦點，則聚集在韓國重炮手姜白虎的一次「慶祝」身上。



雙方今場前4局皆無建樹，澳洲在第5局上半先取兩分，但攻守互換時，韓國轟出一記三分全壘打反超，於第6局下半再取1分擴大領先優勢。不過澳洲在第7局也回敬一記三分炮，讓比賽再度傾斜至他們一方。

落後的韓國在第7局下半派出代打姜白虎，他亦不負球隊所望，打出一發精彩的二壘安打。不過如黃興桂所言，「It ain't over till it's over」，他在上壘後忘情慶祝，竟不慎雙腳離開壘包，接到球的防守隊員頓時將其觸殺。開始時裁判認為他觸球一刻右腳仍然觸碰着壘包，但在視像審理過後改判觸殺出局。

姜白虎（左）犯了低級錯誤，被澳洲觸殺了。（Getty Images）

姜白虎一臉愕然。（Getty Images）

對韓國隊打擊更大的是，姜白虎犯下低級失級後，下一棒的梁義智亦敲出安打，表示若前者在仍二壘的話則有可能憑此扳平比數。

乘勝追擊的澳洲在第8局再次打出3分全壘打，將比數拉開至8：4。但韓國在下半急起直追，於滿壘情況下連追3分。惟第9局最後一個出局數，韓國的短打盜壘戰術被澳洲投捕組合識穿，最後以7：8輸掉本場比賽。

姜白虎這次低級錯誤的影片賽後在網上被瘋傳，有人貼出普洛法（Jurickson Profar）相似一刻，同樣也是在安打後忘我慶祝被觸殺，網民回應指「實在太相似」。