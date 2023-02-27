MLB｜春訓熱身賽試行計時新規則　舒薩27秒行刑式極速三振打手

美國職棒大聯盟（MLB）今季推出新規則，當中包括限制投手的投球時間，隨即引來熱烈反響。

周一（27日）紐約大都會（New York Mets）對陣華盛頓國民（Washington Nationals）的春季熱身賽中，大都會投手舒薩（Max Scherzer）其中一次面對打手，僅花27秒便將其三振出局，相關片段引來體育記者及網民熱議。



據ESPN報道，MLB近年一直設法加快比賽節奏以吸引觀眾及增加比賽可觀性，為此聯盟決定在新賽季推行「投球計時器」規則。有關規則將大大加快比賽節奏，但同時亦會為場上球員帶來新的壓力與變化。

舒薩今場的精彩表現引來熱議。（路透社）

投球計時器（Pitch Clock）規則：

規則：壘上無人時，投手須在15秒內投球；壘上有人時投手須在20秒內投球。



執行：若時限到時投手尚未開始「投球動作」，將被罰一顆壞球；打者需在每次投球後8秒內回到擊球區準備，否則被判一顆好球。



相關規則在去年9月的委員會後表決，即使出席的球員代表皆投反對票亦無法阻止它在新賽季推行，今天的這場熱身賽中，曾三奪賽揚獎（Cy Young Award，大聯盟每年頒予投手的獎項）的投手舒薩，便以一次極快速的三振便成為網民熱話。

從影片中可見，舒薩只用三發投球便將打手Joey Meneses「行刑式」三振，全程僅用27秒。

較少接觸棒球的香港讀者或許不太能理解27秒三振的概念，因為投手與打者之間的對決並不僅是簡單地將球投到指定區域讓打者揮棒那麼簡單。當壘上有人時，投手需要顧及跑者盜壘而考慮要否投出牽制球（新規則對此亦有限制），即使壘上無人，投手亦需偶爾投出壞球引誘對方出手，又或是控制投球間隔、節奏互相作心理上的博奕。

在棒球比賽中，投手與捕手的暗號與配合，以及跟打手之間的心理博奕，是賽事吸引處之一。（路透社）

一般而言，投手每投完一球，若不為安打的話，雙方會稍作調整，投手又需與捕手交換暗號，才會開始準備投下一球，整個過程大致上也需要十幾二十秒。因此三振一名打者，算上壞球、界外球（兩好球前的界外球算作好球）等，在比賽中一般會需要數分鐘的時間。

根據知名棒球統計網站《Fangraph》數據顯示，上季所有至少投50局的投手中，僅有5位投手平均20秒左右會將球投出，換言之，如果要作一個不怎麼貼切的比喻，就好比足球射罰球也不是簡單地向着龍門起腳便是，防守方需要排列人牆、防守陣型，門將需要指揮、選位，進攻方也要觀察和調整——如今舒薩的27秒三振，就好比在足球比賽中，不停錶地兩分鐘內連入三球罰球一樣。

如同足球比賽中的罰球一樣，攻守雙方都需要一點時間去準備如何處理接下來的一球。（Getty Images）

新規則對攻方還是守方有利目前仍言之尚早，體育記者Jared Carrabis在Twitter轉發這條影片並寫道：「打者必須在沒有時間整理思緒的情況下面對舒薩，這簡直就像是一次殘酷且不尋常的懲罰。」

不過球員雖然不滿，觀眾似乎對新規則頗有期待，該影片下有網民留言：「目前為止我很喜歡投球計時規則。很高興看到一場比賽從3.5小時縮短到2.5小時。」、「我已急不及待想再次觀看棒球比賽了！加快投手節奏這一點非常好。」