MLB球星遭投球直擊臉部倒地濺血　肇事者曾投出時速185公里快速球

今季美國職業棒球聯盟（MLB），從紐約道奇轉戰波士頓紅襪的明星三壘手端拿（Justin Turner），在周二（7日）面對底特律老虎的熱身賽中，在擊球區上被投手扔中臉部，端拿頓時倒地濺血，立刻被送往當地醫院治理。



當時老虎隊的投手曼寧（Matt Manning）投出一記快速球，但軌道有所偏差，結果擊中端拿的臉，後者頓時像中槍一樣倒地，口鼻流血。根據美職棒的紀錄，曼寧曾在2021年投出時速115.4英里（約時速185.7公里）的快速球，而他在2022年的快速球平均速度達93英里（約149.6公里），雖然他早前肩膊曾受傷，表明暫時會減低投球速度，但威力仍然驚人。

意外發生後救護人員馬上趕到為他治理，最後端拿一邊以毛巾掩臉，並在其他人協助下緩步離開球場。紅襪隊在香港時間凌晨發表聲明，表示端拿已在當地醫院接受軟組織治理，並由醫院檢查有否受到腦震盪及作進一步檢測，亦確認他目前情況穩定。

端拿的妻子稍後亦在Twitter報平安，指他已經回到家中休息，臉部縫了16針但幸運地沒有骨折，並感謝大家的關心和祈禱。

今年38歲的端拿於冬天離開效力9個賽季的道奇，轉投紅襪隊並簽下兩年2200萬美元的合約。他曾幫助道奇奪得2020年世界大賽冠軍，且效力9年期間，每年皆成功帶領球隊進入季後賽。