羽毛球．德國賽｜伍家朗再遇對手退賽　晉級四強硬碰李卓耀

德國羽毛球公開賽，香港兩位男單代表伍家朗和李卓耀周五（10日）一同在8強獲勝，周六（11日）將在四強碰頭，意味必然有一位港將打入決賽。



伍家朗在32強鬥日本的3號種子奈良岡功大時，已受惠於對手退賽而晉級，他8強鬥中國球手、5號種子陸光祖，首局先輸17：21，然而次局伍家朗領先8：6之際，陸光祖亦退賽，家朗因而晉級四強。

他的四強對手，是在同日另一場八強賽事獲勝的港將李卓耀，李卓耀面對台灣球手李佳豪，首局打到「刁時」以23：21獲勝，次局則贏得相對輕鬆，以21：14再取一局，直落兩局淘汰對手，打入四強。

兩名港將目前世界排名相若，李卓耀排名18，伍家朗則排名15，兩人由2013年開始曾經五度在國際賽交手，伍家朗往績上以4勝1負佔優，第一次碰頭是在2013年的德國青年公開賽，當時伍家朗獲勝，而之後四次再相遇也是成年賽事。上一次兩人交手，是在2021年的丹麥公開賽16強，當時李卓耀以局數2：1擊敗伍家朗。

至於在德國公開賽打入八強的香港混雙組合李晉熙／吳芷柔，則遺憾地以14：21、13：21敗予日本組合山下恭平／篠谷菜留，未能進入4強。