伍家朗情人節大曬甜蜜結婚照 羽毛球港將前年8號風球下求婚成功
撰文：普利森
出版：更新：
2月14日情人節，香港羽毛球代表伍家朗大曬與另一半Charlotte的甜蜜結婚照。今年是二人一起度過的第8個情人節，家朗在Instagram發文說句：「Happy Valentine's Day!!!」並分享拍攝結婚照的感受。
伍家朗稱：「終於有得睇我地期待已久既pre wedding相喇。好多朋友喺我影之前都俾定心理準備我話影pre wedding會好攰，但影既過程我又幾enjoy同埋覺得時間過得幾快，不過就辛苦左@chauyunn 嗰日又寒冷天氣警告又落住毛毛雨咁影外景，但係睇返啲相我地都好鍾意好滿意，應該幾十年後攞返出嚟睇返都仲係會咁鍾意！」
伍家朗早在2021年10月10日求婚成功，還記得當日颱風獅子山襲港掛起八號風球，他在Instagram分享自己已向當時拍拖6年半的女友Charlotte求婚，更特別的是這難忘場面是在八號風球下發生：「一齊左（咗）6年半終於都嚟到哩（呢）一日，今次可以話係最成功既surprise（驚喜）。竟然可以呃住你呃到儀式前一刻先開估……」
哪料家朗還有更意想不到的事，「更加估唔到係我讀台詞讀到1999（一團糟的意思）你都忍唔住喊咗」！
伍家朗當時在香港港麗酒店求婚，他直言：「8號風球之下staycation求婚真係嚇到一額汗，一早plan定嘅嘢差啲因為個颱風而被破壞晒」，幸好獲Charlotte的好友「由頭到尾都咁上心，落心落力幫我策劃同籌備」，他又感謝酒店、花店和借出西裝的公司，讓他有型地求婚。
伍家朗型格西裝Look八號風球下求婚 女友「被騙」感動落淚羽毛球泰國大師賽｜伍家朗未能複製三年前勝果 不敵台將屈居亞軍羽毛球．印尼賽｜伍家朗兩局淘汰常山幹太晉四強 提早鎖定獎牌伍家朗直播笑談愛隊曼聯V形反彈 腿傷無大礙日內復操︱體育熱話羽毛球｜伍家朗感嘆奧運至今曾心灰意冷 奪亞證「我仲係可以嘅」足球熱話︱捷克國腳情人節前夕出櫃 贊圖一句話令卡斯拿斯躺槍世界盃︱韓國靚仔球星曹圭成太受歡迎 狂收求婚訊息要關電話應戰東京殘奧浪漫時刻｜視障跑手初賽出局 領跑員跪地求婚感人催淚【東京奧運】教練男友驚喜求婚 阿根廷劍擊女神輸比賽贏老公網球熱話︱夏納與富豪夫結婚1年內極速離婚 教練被指「第三者」日乒乓球手偷食女粉絲 離婚理由不能更渣 網民：和福原愛結婚吧體育熱話｜「花式溜冰女王」金妍兒結婚 經理人宣布10月嫁男歌手F1熱話｜佩雷斯被指背妻偷食影片流出 結婚周年紀念日公開道歉體育熱話｜7萬座位球場苦尋結婚戒指 關鍵一刻注定奇蹟必會發生體育熱話︱蘇炳添結婚5年才首度慶祝 百米飛人奧運佳績背後代價C朗女友紀錄片《我是佐真娜》預告片 被問何時結婚：唔到我話事