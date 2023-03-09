羽毛球．德國賽｜伍家朗李卓耀齊報捷　港隊兩女雙組合攜手過關

德國羽毛球公開賽，港將們分途出擊爭晉級，兩名男單代表伍家朗及李卓耀順利過關，攜手躋身次圈。至於兩對女雙組合同樣報捷，港隊周三（8日）的賽事未嘗一敗。



伍家朗首圈遇上3號種子﹑日本球手奈良岡功大，兩人生涯首度交手，首局戰情緊湊，互有領先並戰至「刁時」，奈良岡末段連取3分，伍家朗以21：23先輸一局。伍家朗次局回勇，技術暫停前反超前，其後保住優勢，以21：14扳回一城。伍家朗在決勝局以11：5領先時，奈良岡功大疑似因傷退賽，結果伍家朗力戰56分鐘躋身次圈，與西班牙球手Luís Enrique Peñalver爭晉級。

羽毛球．德國賽｜鄧俊文謝影雪輕鬆晉級 李晉熙吳芷柔大炒入16強

日本球手奈良岡功大因傷退出，伍家朗力戰近1小時後晉級。（Getty Images）

港隊另一男單代表李卓耀，與丹麥球手史雲遜（Victor Svendsen）碰頭，首局未遇太大壓力，早段領先再拉開比分，以21：14先下一城。次局戰況激烈，雙方多次交換領先，李卓耀關鍵時刻連取5分，以21：19奠勝，僅花39分鐘淘汰對手晉級，將與法國球手波波夫（Christo Popov）對壘。

李卓耀輕取丹麥球手過關。（資料圖片）

另外，港隊兩對女雙組合同樣旗開得勝。早前在混雙晉級的吳芷柔，女雙夥拍曾曉昕對美國組合，結果直落兩局21：11及21：15，僅花26分鐘過關。至於楊霈霖／楊雅婷遇上美國組合許忻霏／許怡霏，同樣以21：15及21：12輕取對手晉級。

港隊德國賽第3日賽程：



男單：

李卓耀 對 波波夫（法國）

伍家朗 對 Luís Enrique Peñalver（西班牙）



女雙：

吳芷柔／曾曉昕 對 Baek Ha Na／Lee So Hee（韓國）

楊霈霖／楊雅婷對 松本麻佑／永原和可那（日本）



混雙：

李晉熙／吳芷柔 對 費甸拿亞／韋查查（印尼）

鄧俊文／謝影雪 對 山下恭平／篠谷菜留（日本）



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