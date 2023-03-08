羽毛球．德國賽｜鄧俊文謝影雪輕鬆晉級　李晉熙吳芷柔大炒入16強

德國羽毛球公開賽首圈，香港兩對混雙組合包括鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔都在首日（7日）出戰32強（首圈）賽事，兩組合分別以30分鐘便擊敗對手，晉身16強。



目前世界排名15的「鄧謝配」，在首圈面對的是世界排名64的塞爾維亞組合Mihajlo Tomic/Andjela Vitman，鄧／謝在第一局展開後就極速拋離對手，一度領先至12：1，雖然對手一度嘗試追分，但鄧／謝仍以21：10先取一局。第二局形勢較為接近，雙方一直保持在4分差距內，最終鄧俊文／謝影雪以21：17再贏一局，用了30分鐘便直落兩局淘汰對手，進入16強。

鄧俊文／謝影雪輕鬆淘汰對手。（Getty Images）

同日出戰的李晉熙／吳芷柔目前世界排名23，兩日在首圈面對德國主場組合Jan Colin Voelker/Stine Kuespert，兩人在第一局下半段連取9分，以21：9先贏一局；第二局再憑早段一次連奪7分的攻勢，再大比數21：12鎖定勝局，與「鄧謝配」一樣只花30分鐘便晉級。

港隊周三會再有伍家朗在男單首圈對三號種子奈良岡功大，李卓耀則對丹麥球手Victor Svendsen。吳芷柔再次分身應付女雙賽事，與曾曉昕合作對馬來西亞組合，「楊楊配」楊雅婷／楊霈霖則會對美國「雙胞胎組合」許忻霏／許怡霏。