羽毛球．德國賽｜伍家朗李卓耀齊闖8強　兩混雙組合命途各異

德國羽毛球公開賽，港將分途出擊，兩名男單代表伍家朗與李卓耀攜手過關，分別擊敗西班牙及法國球手，齊齊晉級8強。

另外，港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔直落兩局力挫印尼組合晉級，可惜「鄧謝配」未能獲勝，無緣上演「港隊內訌」。



港隊男單兩將攜手過關

李卓耀率先登場，與法國球手波波夫（Christo Popov）交手，李卓耀首局稍佔上風，但中後段曾被對手反超前，幸好李卓耀依然以21：19先下一城。次局戰情相若，只是李卓耀後來居上的一方，早段先落後，曾經打成11：11平手，後段連取4分，反超前18：16，結果同樣以21：19拿下第二局，花了49分鐘力克對手，晉級8強。

李卓耀與頭號種子李梓嘉處於同一區域，原本有望在8強碰頭，但這名大馬一哥遭中華台北球手王佳豪逆轉出局，將與李卓耀爭奪4強席位。

李卓耀力克法國球手過關。（資料圖片／BWF）

伍家朗緊接亮相，與西班牙球手Luís Enrique Peñalver碰頭，戰情則不如李卓耀般激烈。伍家朗首局中段一口氣連取7分反超前，以21：16先取首局，這段攻勢更加打沉對方的士氣，伍家朗次局由頭帶到尾，再以21：12奠定勝局，8強將鬥中國球手陸光祖。

若果兩名男單港將再晉一級的話，兩人就有望在4強對壘，並確保決賽的一個席位。

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伍家朗輕取西班牙球手，8強將撼中國球手陸光祖。（Getty Images）

港隊混雙命途各異 「鄧謝配」出局

混雙方面，港隊李晉熙／吳芷柔與印尼組合費甸拿亞／韋查查爭晉級，雙方過往兩度交手，這對港隊組合同樣落敗，今仗對方難免秤先一點。「李吳配」有個不錯的開局，曾經拉開6分差距，即使及後被對方反先，李吳配未有自亂陣腳，再取領先，並以21：19拿下首局。

李吳配在次局初段拋離對方7分，其後一直保持其領先優勢，力保勝局，以21：19再下一城，結果直落兩局淘汰印尼組合，闖入8強。

李晉熙（左）與吳芷柔勇挫印尼組合入8強。（資料圖片／香港羽毛球總會）

美中不足的是，李吳配無緣與隊友交手，港隊另一對混雙組合鄧俊文／謝影雪以8：21及19：21不敵日本組合山下恭平／篠谷菜留，李吳配將力爭為隊友報回一敗之仇。

至於女雙方面，吳芷柔／曾曉昕及楊霈霖／楊雅婷分別不敵韓國及日本組合，雙雙16強止步。

鄧俊文／謝影雪不敵日本組合，無緣晉級。（資料圖片）

港隊德國賽第4日賽程：



男單：

李卓耀 對 王佳豪（中華台北）

伍家朗 對 陸光祖（中國）



混雙：

李俊熙／吳芷柔 對 山下恭平／篠谷菜留（日本）



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