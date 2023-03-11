WBC棒球｜中國慘遭澳洲「扣倒」　3連敗成首支出局球隊

世界棒球經典賽B組，中國隊力爭在今屆賽事打開勝利之門，今日（11日）鬥澳洲隊，未能取勝之餘，賽事只戰7局就提早結束，事關兩軍分差太大，中國隊以2：12遭澳洲「扣倒」，成為今屆經典賽首隊出局的球隊。



中國隊在今屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）分組賽，先後不敵日本及捷克，今仗對澳洲力爭打響勝鼓。

澳洲隊首局施下馬威，在滿壘的情況下打出一支二壘安打清壘，澳洲先取3分，加上第3局再取2分，遙遙領先5：0。即使中國隊第4局連追兩分，但澳洲隊隨即還以顏色，先轟一支兩分全壘打，加上多支安打再有3分進賬，澳洲領先至10：2，其後再在第6及第7局各取1分，結果以12：2大勝中國隊。

澳洲隊第4局連取5分，再拉開差距。（Getty Images）

中國隊3戰全敗，成為今屆經典賽首支出局的球隊。中國隊總教練川拿（Dean Treanor）對日本前曾豪言要震驚世界，但慘遭3連敗後，「大口氣」不再，坦言今仗是狀態最差的一場，「今天我十分失望，中國隊整體發揮不好，在早段落後是自製麻煩，亦是我們今屆3場以來最差的一仗。」

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中國隊分組賽3連敗，成為今屆首支出局的球隊。（Getty Images）

中國隊為何只戰7局就提早結束？

中國隊今仗未能完成9局，在第7局已經提早結束，棒球術語稱為「扣倒」（Called Game），即是球證因分差過大而提早結束比賽。以經典賽而言，若果領先一方在5局後領先15分或以上，或7局後領先10分，球證即可提早將比賽終結。