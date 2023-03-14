海港城12米跳高藝術裝置如飛躍維港　楊文蔚盼大眾感受無重力之美

尖沙咀海港城限時打卡點，海運觀點展出法國著名藝術家JR的作品。該藝術裝置高12米，結合香港傳統的竹棚元素，一位巨型跳高運動員以「背越式」飛躍，仰後望向維多利亞港的景色。香港跳高代表楊文蔚近距離觀賞後感到震撼，希望大眾可以從藝術中感受到跳高的優美。



這座巨型藝術作品的展期長個多月，由即日起至4月23日，於海港城海運觀點展出，公眾免費入場，開放時間由上午7時至晚上12時。

這個以跳高為主題的藝術裝置於海港城海運觀點展出，公眾免費入場。（公關提供）

這是法國著名藝術家JR繼2012年後再度到香港，首次在亞洲展出「GIANTS」系列的藝術作品。作品以巨型跳高運動員為創作藍本，捕捉運動員跳起的瞬間，就如漂浮在半空中，向後仰望壯麗的維多利亞港。12米高的藝術裝置除了用上JR標誌性的黑白風，更特別融入香港傳統特色的竹棚，做成獨特的藝術品。

藝術家JR在社交網站分享，這座藝術裝置原本在2020年3月展出，但因疫情而延期至今。他說：「我一直都對竹棚感興趣，在香港隨處可見，很開心將竹棚融入新作品。」他在2016年奧運開始創作，他認為這個跳高動作反映運動員冒險地將自己與地面分離，反抗地心吸力，享受片刻飛翔的自由。

楊文蔚觀賞過該作品後表示：「運動員躍起騰空越過維港，是震撼的！非常榮幸能首先見證這史無前例的藝術品！很感激JR選擇了香港，選擇了跳高，希望大家能感受到跳高的優美，無重力的輕盈狀態！」

楊文蔚日前在社交網站透露，重回跳高場訓練，她還希望6月可以參加比賽。她講到最近的身體及訓練狀況，這位香港「跳高女神」說：「這兩星期開始復操，跟回大隊訓練，主要是一些爆發力與提升速度的運動，以及與跳高有關的鍛練。」

「同時，我正接受物理治療做一些小跳運動，讓身體回復狀態，希望4月前可以跳高，6月重返比賽場地。」

楊文蔚去年6月在本地比賽膝部受傷，檢查後發現是左膝十字韌帶（ACL）撕裂，去年7月中接受手術，之後全力養傷，慢慢復操。她曾表示希望參加今年7月的室外田徑亞錦賽。