田徑｜楊文蔚手術後「全職養傷」　笑稱自家品牌為「自肥」

態度決定高度，跳高女神楊文蔚（Cecilia）從來都是追求高度的好手，惜近年經歷兩次腳傷，未能突破個人保持的1.88米香港紀錄。約兩個月前完成手術的她，在周六（10日）出席活動時笑稱現時「全職養傷」，最快明年7月室外田徑亞錦賽復出。



楊文蔚6月出戰本地賽熱身時，膝部受傷退賽，檢查後發現左膝十字韌帶（ACL）撕裂，需要再次長唞。這是Ceci繼2019年5月右腳阿基里斯腱撕裂後，另一次嚴重受傷。

她在7月中接受手術，休養一個多月後極速康復，「這次進度的確比一般人快，我很快便毋須再使用拐杖行路，雖然腳未能完全伸直，但現在慢慢行還是可以。」

楊文蔚完成手術後個多月，透露恢復進度良好。（葉詩敏攝）

比起2019年右腳阿基里斯腱撕裂，楊文蔚坦言今次手術比想像中辛苦，「上一次完全不痛，今次沒想過做完好痛，伸不直也屈曲不到，一郁就痛。」

她笑稱現時「全職Rehab（養傷）」，對自己要求極高又急性子的她，經歷3次傷患後努力克服傷痛、調整心態和訓練，甚至學會了放慢節奏，按部就班跟隨物理治療師指示。

楊文蔚表示最快明年夏天可復出比賽。（葉詩敏攝）

她透露恢復進度良好，「反而覺得ACL復健，可以看到去到那個階段，屈到幾多度、做到幾多下就達標，好多東西都好清楚，令我好安心。知道自己要做什麼，反而沒那麼迷惘。」

楊文蔚預計明年1月可以開始高強度訓練，惟應趕不及出戰2月的室內賽季。她不諱言能否出戰亞運仍是未知數，「明年7月室外亞錦賽、亞運是9月，預計6、7月復出，但都要看跳不跳到成績被選拔出賽。」

除楊文蔚外，男佩何思朗（左一）等港將也出席運動博覽開幕禮。（葉詩敏攝）

楊文蔚半年前創立自家品牌「Aim Higher Club」，今次在運動博覽也有與品牌合作推出口罩。她在訪問後興奮地向記者派發品牌卡片和貼紙，笑說：「都是我想做的事，個品牌其實『自肥』嚟。」她分享年前已一直有創立品牌的想法，「好多嘢諗到好想做，不一定是要退役先做。我是行動派，想去做就做，不想只放在腦海中。」

一向完美主義的她自覺未準備充足，因此遲遲未有大肆宣傳品牌或設攤位售賣。「有時太急未準備好，有好多東西仍學習中，我想做好點、多點東西給人看，才做更多宣傳訪問。」