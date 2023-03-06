19歲曾朗傑挑戰南極最高峰　計劃年底完成七大洲最高峰目標｜攀山

現年19歲的曾朗傑計劃今年12月攀登南極洲最高峰文森峰，完成攀登七大洲最高峰的目標。他表示來往南極洲的交通繁複，全程需要3星期，有幾天要拉着雪撬登山。曾朗傑現正籌募旅費，預算約40多萬，他的攀山家父親曾志成今次未必同行。



曾志成（左）及曾朗傑在2022年5月12日早上9時35分登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

曾志成及曾朗傑去年5月結伴登上8849米的珠穆朗瑪峰，成為首對登頂的香港父子，當時18歲的曾朗傑亦成為最年輕登上珠峰的香港人。曾朗傑13歲起就隨父親曾志成挑戰七大洲最高峰，如今已經完成6座，尚餘南極洲的文森峰。

曾朗傑打算今年底攀登文森峰，現正籌募旅費。（顏銘輝攝/資料圖片）

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現在英國唸大學的曾朗傑表示，他計劃今年底完成七大洲最高峰的最後一塊拼圖，前往南極攀登文森峰。他預算整個旅程要18至20日，他正籌募旅費，估計需要40多萬港元。

曾朗傑去年接受訪問，當時他所穿的上衣後印有七大洲最高峰。（顏銘輝攝/資料圖片）

曾朗傑表示交通繁複，前往大本營就要近乎一星期，先要飛到智利，接着飛往南極的Union Glacier，之後再轉南極的內陸機往文森峰的大本營。他會在那裏開始適應高度，最後前往high camp及攻頂。

曾朗傑指在七大洲最高峰之中，文森峰不算最危險，但需要一定體能，「有幾日要好似Denali（北美洲最高峰迪納利山）咁拉雪撬」。在預計3周的行程中，實際爬山可能只有約一周，前後兩周都是交通時間。若果一切順利，他會在20歲之齡就完成這項壯舉。

曾朗傑表示前往南極洲的交通麻煩，需要很多時間。（顏銘輝攝/資料圖片）

曾朗傑之前6座七大洲最高峰皆是與曾志成同行，今次會不會繼續以父子檔上陣？他說：「未知，希望會，不過視乎情況。如果佢去唔到又唔會特別擔心，始終對自己體能同埋技術上有信心，過去3至4年好多時間都喺香港同埋英國自己行山同訓練。不過我都清楚一個人嘅挑戰會大啲，所以自己都會加操。」

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曾志成（右）及曾朗傑父子經常一起攀登各地高峰。（登山達人Facebook）

4次登上珠峰的曾志成，曾以登山公司工作人員的身分上過文森峰，他亦表示今次不一定再去，要視乎經費。他說：「我第一個考慮唔係陪唔陪佢，而係籌唔籌到足夠旅費去。兩個人一齊去，一係就照舊我用工作人員身分去，咁就使費少啲，如果用兩個參加者嘅身分去，皮費就好重。」

曾朗傑（左）及曾志成去年在珠峰2號營地合照。（登山達人Facebook）

「況且我都去過上過，如果我再去，剩返嘅意義就係（父子）一齊登頂。如果Bob（曾朗傑）自己去，問題唔大，兩個一齊去就最開心，視乎情況。」若果曾朗傑能夠登頂文森峰，他跟曾志成就會成為首對完成七大洲最高峰的香港父子。

曾志成（右）今次未必與曾朗傑一起攀文森峰。（曾志成Facebook）

對於兒子可能在20歲之齡便征服七大洲最高峰，曾志成說：「19、20歲上晒七大洲最高峰真係好誇張，講緊我19、20歲嗰陣先開始接觸登山，連七大洲係乜都唔知。年輕人做到呢樣嘢，雖然係有父母幫助，但都唔係咁容易。爬山本身比較困難，要克服好多大自然、自己思想上嘅挑戰，要捱苦，揹重背囊，同大自然搏鬥。」