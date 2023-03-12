重劍大獎賽｜江旻憓成布達佩斯站港隊獨苗　勇闖8強憾負主場劍手

撰文：高詩琦 吳慕兒
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重劍大獎賽布達佩斯站，香港女子重劍代表江旻憓成為唯一出戰正賽的港將，她先在首圈淘汰塞爾維亞劍手，繼而擊敗包括前歐洲冠軍Laurence Epee在內兩位法國劍手，勇闖8強。
她在半準決賽會遇上另一重大考驗——世界排名第六的匈牙利主場劍手Anna Kun。

「微笑劍后」江旻憓勇闖重劍大獎賽布達佩斯站8強。（資料圖片／FIE）

目前世界排名第三的江旻憓，在布達佩斯大獎賽以種子排名進入正賽，她在首圈先對塞爾維亞劍手Jana Grijak，江旻憓以15：9輕取對手。

江旻憓在32強面對先後在2017、2018連續兩年在歐洲錦標賽重劍女子團體賽奪冠的法國劍手Laurence Epee，以15：10再贏一場晉級。Vivian在16強再次遇上法國劍手、22歲新星Jade Sersot同樣無問題，以15：9的比數勝出，昂然晉身8強。

半準決賽階段，江旻憓要跟擁有主場之利的匈牙利劍手Anna Kun對陣。29歲的Vivian縱使世界排名和大賽獎牌數目均佔優，但雙方過往在成人組3度碰頭，Anna贏出其中兩次。這一次，依然由匈牙利劍手獲勝，江旻憓僅以12：13一分之微落敗，無緣獎牌。

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