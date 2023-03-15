歐聯｜曼城夏蘭特「五福臨門」承認未夠喉　被換走時抱怨哥迪奧拿

曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）大發神威，「五福臨門」，在歐聯16強次回合主場對RB萊比錫攻入5球，協助曼城以7：0大破對手，兩回合計以8：1晉級8強。夏蘭特僅花57分鐘入到5球，但他並不滿足，在63分鐘被換離場時，告訴領隊哥迪奧拿希望繼續留在場上，爭取第6個入球。



夏蘭特一場入5球！（Getty Images）

夏蘭特今仗盡顯入球機器本色，頭頂腳踢，左右開弓，利用禁區內的靈敏嗅覺，以各種不同方法入波，驚人地在57分鐘就攻入5球。賽後被問到最喜歡那一球時，這位挪威中鋒說：「我的腦海有點一片空白，我記不起怎樣入球。我只記得自己射門，沒有什麼多想。」

「我的最強優勢……在入完5球波後，我怎能不說入球能力！今場入了很多球，都是不經思索地去做。在12碼，我只想盡力射入網，第2球、第3球同樣如是，每一個入球也是一樣的。在腦海一切都很快，我要嘗試作出正確的決定，射去門將不在的位置。」

夏蘭特今場左右開弓，盡顯「入球機器」之能。（Getty Images）

夏蘭特認為曼城今場的整體壓逼做得好，在往後的比賽應該多發揮出這樣的水平，他說：「我們比賽前一日在逼搶方面下了苦功。在每場比賽，尤其是主場，我們更加要施壓，不斷奔跑，因為我們擅長搶波及向前推進。」

「我們應該多一點這樣（逼搶）做。」

22歲的夏蘭特在下半場早段就已攻入5球，領隊哥迪奧拿在63分鐘將他換離場。夏蘭特說：「我有跟他（哥迪奧拿）說，我想做到雙重帽子戲法（入6球），但我可以做到什麼？」

夏蘭特透露，他被換出時向哥迪奧拿表示，還想入第6球。（Getty Images）

作為前鋒，當然想踢得愈多愈好，但作為領隊，則有更多的考慮。哥迪奧拿賽後說：「大部分情況下，如果（有球員）帽子戲法，到60、65分鐘，我會換人。」

他很滿意夏蘭特的參與度及效率：「觸球30到35次，射入5球，這正是我們追尋的目標。」

「如果你40到50分鐘都沒有觸球，這是很難入波，有時候，這是他的過失，因為他跑動不足，例如對水晶宮那場，我告訴他踢得不好，但有時候，這是我們的過失，例如首回合作客萊比錫，是我們（的傳球）找不到他，尤其是下半場。」

哥迪奧拿還說：「接近在60分鐘內入5球，如果他踢足90分鐘，我不知道會發生什麼事！他是個不可思議的球員，擁有天賦、力量及心理質素，他是一位贏家。在這種比賽中，有一個像艾寧這樣的武器非常重要。」

夏蘭特刷新紀錄一覽

夏蘭特以39球打破曼城94年的單季最高入球紀錄，前紀錄保持者是1929年的Tommy Johnson。



夏蘭特是史上第3位在一場歐聯比賽中攻入5球的球員，之前兩位是2012年的美斯及2014年的雷斯阿祖安奴。當年代表薩克達的阿祖安奴用了82分鐘，而當年代表巴塞隆拿的美斯用了84分鐘，而夏蘭特只需要57分鐘。



夏蘭特在歐聯25場入33球，成為史上用最少場數就達到30個歐聯入球的球員。



夏蘭特也是史上最年輕達到30個歐聯入球的球員。



夏蘭特今季各項賽事為曼城5次上演帽子戲法，多過其他五大聯賽球員至少3次。



自16/17球季的哈利卡尼後，夏蘭特成為首位單季5次帽子戲法的英超球員。

