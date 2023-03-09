歐聯｜熱刺內憂外患　更衣室隨時爆內亂　李察利臣賽後大控訴

熱刺在主場與AC米蘭互交白卷，熱刺無緣歐聯8強，一周內在兩盃賽失利。戰績不佳，更衣室更有機會面臨內亂，巴西前鋒李察利臣賽後大爆發，直言不明白為何沒有正選，並以這樣東西形容今個賽季。



繼上星期在足總盃被錫菲聯淘汰後，熱刺再度在盃賽失利，歐聯16強次回合未能在主場平反敗局，與AC米蘭賽和0：0，結果兩回合以一球落敗，無緣8強。

歐聯｜熱刺不敵AC米蘭 兩盃賽接連失利 干地：我們需要時間

熱刺主場未能平反敗局，最終歐聯16強止步。（路透社）

李察利臣無正選：我不理解

熱刺今仗沒有太多具威脅攻勢，下半場中段換入李察利臣盡地一煲，可惜這名巴西國腳入替沒有錄得射門，未能成為熱刺的反勝英雄。

李察利臣賽後接受巴西傳媒訪問時，再有驚人言論，直言不明白為何沒有正選，「球隊早前接連擊敗韋斯咸及車路士，一切十分順利，但下場對狼隊我突然被貶為後備，只是在最後階段上陣5分鐘，我問（教練）原因，他們沒有告訴我，我完全不理解。」

除了突然沒有正選，李察利臣也不理解今仗為何無得踢，矛頭直指領隊干地，「我昨天在健身室做測試，如果我的表現好就可披甲，然後我就在今仗做後備，這些事情也是我無法理解的。」

李察利臣不理解為何自己突然被貶為後備。（Getty Images）

李察利臣：今季一團糟

李察利臣認為自己值得更多上陣時間，更以這樣東西認為今季，「今季的表現，請原諒的字眼，就像冀便一樣，因為我沒有時間上陣，我又遇上受傷，但每次我落場也是傾盡所有，我認為我值得更多上場時間。」李察利臣強調，無論有沒有上陣機會，他也是個專業球員，他仍會努力爭取上陣。

李察利臣下半場入替後，表現平平。（路透社）

李察利臣個人認為他獲不公平待遇，但從數據而言，這一點確實是見仁見智。李察利臣加盟熱刺至今，在英超未有進賬，只是在歐聯首場分組賽對馬賽梅開二度，其餘時間也是顆粒無收。

李察利臣加盟熱刺以來，在英超依然沒有進賬。（Getty Images）

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