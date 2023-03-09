歐聯速評｜PSG負拜仁出局 前線超豪華後備力量弱 歐洲賽難有作為

巴黎聖日耳門（PSG）在2011年獲卡塔爾入主後，已成歐洲球壇一路雄師，只是在法甲稱王稱霸也好，到了歐洲賽卻無能為力，連同今晨歐聯16強次回合作客以0：2不敵拜仁慕尼黑、兩回合以0：3出局後，連續11季挑戰歐聯錦標，仍是鎩羽而歸。



PSG今仗上半場比賽形勢不俗，37分鐘還差點藉拜仁門將恩尼森馬犯錯而打開紀錄，只是域天拿射空門，卻遭主隊守將迪歷特飛剷救出。局勢慢慢傾向拜仁，祖普莫亭在下半場頂入卻因湯馬士梅拿越位而吃了詐糊，已為PSG敲響警鐘；但華拉堤未有警覺，在61分鐘於禁區邊被哥列斯卡搶去皮球，後者再交給祖普莫亭輕鬆射入。PSG為收復失地而空群而出，到了89分鐘更被基拿比藉一次反擊射成2：0。

祖普莫亭（右）把握PSG犯錯，為拜仁先開紀錄。（Getty Images）

華拉堤鑄成大錯，固然是輸波罪人，但PSG本身在戰術上、人腳上，似乎跟歐洲最頂級球隊還是有些距離，才是他們11季以來第5次在16強出局的關鍵。

PSG的人腳向以前線配置最為豪華，麥巴比、美斯與尼馬都是世界頂級鋒將，儘管尼馬因傷倦勤，但單單應屆世界盃頭兩名神射手麥巴比與美斯這對組合，足以摧毁任何一條防線。只是，或許因為兩人的能力太強，所以戰術上就只是明買明賣：以長傳讓高速的麥巴比突襲，或是倚賴美斯的盤扭創造空間，但面對經驗豐富的拜仁，這些攻擊模式無疑太過單調。

PSG的戰術頗為單調，常作長傳，希望憑麥巴比的速度撕破對手防線。（路透社）

有沙治奧拉莫斯、馬昆賀斯及夏基美等坐陣防線，PSG沒太多後顧之憂，問題出在中場線。華拉堤當然技術上乘，但他今場的拍檔域天拿及法比安雷斯，風格卻差不多，控球能力不俗，但既沒速度，也沒入楔禁區埋門的觸覺，簡言之，三人中場作用重複。

拜仁後備席上還有簡斯路（中）、文尼（右）及辛尼（左）等，跟PSG有天壤之別。（Getty Images）

如果比較拜仁的中場線，更能具體說明問題：墮後的甘美治以控制為主，哥列斯卡提供了肌肉與力量、穆斯亞拿有細膩的技術、老將湯馬士梅拿長於入楔、右翼京士利高文則有超高的速度，這樣才令拜仁的攻守如此立體。

PSG另一個問題在於後備力量薄弱，落後下只能換入伊基迪基（Hugo Ekitike）、艾美利（Warren Zaire Emery）等小將；相反，拜仁換入的卻是利萊辛尼、沙迪奧文尼、基拿比與簡斯路，全部都是足以在其他球隊擔任正選的球星，PSG又如何匹敵？

PSG防線有沙治奧拉莫斯壓陣，問題不大，這名西班牙中堅更有兩次頭槌攻門幾乎建功。（Getty Images）

自2012/13球季起，PSG已連續11季躋身歐聯淘汰賽，當中以19/20球季闖進決賽（又是敗於拜仁）成績最好，前季也曾打入4強，但其餘都在8強（4次）及16強（5次）止步。這支億萬大軍要改善歐聯戰績，大抵應該從組軍的方針開始檢討了。