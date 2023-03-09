歐聯｜熱刺不敵AC米蘭　兩盃賽接連失利　干地：我們需要時間

繼早前足總盃意外不敵錫菲聯後，熱刺再受打擊，周三（8日）深夜的歐聯16強次回合，在主場與AC米蘭互交白卷，結果兩回合計以一球不敵對手出局，一星期內在兩盃賽出局，今季大有可能無緣冠軍。

熱刺主帥干地賽後表示不能一步登天，強調需要逐步改善，但這名意大利名帥已非首次表明要更多時間，他還需要多少時間呢？



熱刺主場與AC米蘭互交白卷，歐聯16強止步。（路透社）

歐聯16強次回合，一球落後的熱刺返回主場，力爭擊敗AC米蘭過關。熱刺一如以往派遣哈利卡尼﹑孫興慜及古路施夫斯基攻堅，但未能製造具威脅埋門，賀積查治下半場禁區內射門已是較為「到肉」的一次。

熱刺未能打破悶局，羅美路一次粗野攔截，兩黃一紅被逐，令形勢更加惡劣。補時階段，哈利卡尼接應孫興慜的罰球頭槌攻門，AC門將邁治蘭（Mike Maignan）及時落地撲出，結果兩軍全場互交白卷，熱刺兩回合以0：1不敵AC米蘭，歐聯16強止步。繼上周中倒灶對錫菲聯告負後，一星期內兩度盃賽出局。

繼足總盃後，熱刺一周內接連在盃賽失利。（路透社）

熱刺近來破門乏術，各大賽事連續3場「食白果」，即使干地直言球隊在進攻方面能夠做得更好，但他亦盛讚麾下就算十人應戰，同樣也付出努力。熱刺接連在兩盃賽失利，今季大有可能無緣錦標，干地卻指歐聯出局算是可以接受。

「上仗（足總盃）遭錫菲聯淘汰，是不可以接受，但今場對AC米蘭，他們是上屆意甲冠軍，是一支偉大的球隊。當然我不希望落敗，但我只能夠說，我們一直在改進﹑一直在努力，但總不能一步登天，在一年內徹底改變是十分困難，我們需要時間來重建，同時也要接受落敗。」

熱刺再失利，干地再度強調「球隊需要時間」。（路透社）

究竟熱刺需要幾多時間？

熱刺球迷再一次失望，干地亦向球迷們致歉，但他再次強調，球隊需要一步一步來重建，干地這句說話是否似曾相識？

事實上，干地在執教熱刺後，已非首次呼籲球迷要有耐性及需要更多時間。當熱刺今季首循環不敵紐卡素後，干地表示：「我們在嘗試逐步改善，但需要更多的時間及耐性，這一點大家也清楚。」

熱刺今年初兩球不敵阿士東維拉後，干地再重申：「人們期望我來到就會贏，但我需要時間，球迷要有耐性。我明白球迷會失望，因為他們已等了很長時間。」

「球隊需要時間」似乎已成干地的口頭禪。（Getty Images）

干地一而再，再而三強調熱刺需要時間及耐性，究竟還需要多少時間呢？有趣的是，干地與熱刺的合約至今季尾屆滿，至今未知是否續約，當干地被問及續約事宜時，繼續避而不談，難道熱刺需要更多時間，但功成不必在干地？

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