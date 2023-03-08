歐聯｜樸達唔敢睇夏維斯重射12碼　賽後與班主擁抱證獲得信任

車路士在歐聯16強次回合以2：0擊敗多蒙特，兩回合總計2：1反勝晉級，其中夏維斯重射12碼的爭議成為今場比賽熱議之點，不過攝影機亦捕捉到，當時領隊樸達低頭望着地上，不敢親眼見證重射12碼的結果。



佐真奴離隊加盟阿仙奴後，夏維斯成為車路士的新任劊子手，但今場他第一次主射中柱彈出，及後因為雙方都有球員提前衝入禁區，球證指示重新再射一次。

雖然有關判決惹來球員不滿，在網上亦引來爭議，但其實國際足協早已列明相關狀況，因此球證讓夏維斯重射12碼的判決並無不妥。

夏維斯重射12碼惹來爭議。（Getty Images）

重射12碼樸達唔敢睇

不過攝影機捕捉到有趣一幕，車路士領隊樸達在夏維斯重射時，低頭不敢觀看場上情況，待滿場球迷歡呼時，才敢抬起頭朝夏維斯望去。

「第一球之後我沒看，我只是坐下然後聽球迷的反應。」賽後樸達接受BT Sport訪問時表示。「我知道他們侵犯了（球例），助教比我更熟悉球例，他向我解釋發生了什麼。我沒有看第二球，但當我聽到歡呼聲時我很高興。」

於球員通道與班主擁抱

任期內不僅一次地表示自己得到管理層及班主支持的樸達，在經過一段不濟的戰績後，終收穫自去年10月16日後的首次各項賽事2連勝，而在此之前他則錄得各項賽事連續6輪不勝的尷尬戰績。

球證吹響完場哨聲，表示車路士晉級一刻，班主托德波里（Todd Boehly）在看台上笑逐顏開，隨後更親吻妻子一下。

看見球隊贏波，托德波里臉露燦爛笑容。

此外，在樸達前往採訪區途中，攝影機亦拍到他與托德波里在通道內相擁的畫面，再一次力證他與樸達之間的信任關係。

「現在更衣室的氣氛十分好，」樸達表示。「能贏下歐聯比賽對我們來說意義重大。眼下我們需要恢復體能，並備戰周六面對李斯特城的賽事。我們連勝兩場，且兩場不失球，球員們做得很好。」

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