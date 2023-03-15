歐聯｜曼城贏7球哥迪奧拿自稱失敗者　茱莉亞羅拔絲令他耿耿於懷

曼城在歐聯16強次回合主場以7：0大勝RB萊比錫，總比數合計贏8：1晉級8強。不過，曼城領隊哥迪奧拿賽後自稱是失敗者，並自爆一個小秘密，對於其偶像荷里活女影星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）幾年前入場看曼聯比賽而耿耿於懷。



哥迪奧拿賽後記者會將話題拉到去茱莉亞羅拔絲身上。（Getty Images）

在賽後記者會，有記者提到，哥迪奧拿的曼城已經連續6屆入到歐聯8強，暫未取得冠軍。哥迪奧拿用茱莉亞羅拔絲來回應，他說：「我準備公開一個秘密，無論今屆我們贏不贏到歐聯……就算我們贏到今屆歐聯，甚至連贏3屆，我都是一個失敗者。」

「我告訴大家，我人生中有3位偶像：米高佐敦、老虎活士以及茱莉亞羅拔絲。好的，這是我的3位偶像。」

「茱莉亞羅拔絲幾年前去過曼徹斯特，不是90年代費格遜不斷（為曼聯）贏冠軍的時代。她來的時候，我們已經比曼聯強4到5年。」

「她去看曼聯，但沒有來看我們。故此，就算我們贏到歐聯，都無法彌補茱莉亞羅拔絲來曼市但沒有來看我們的失望。」

茱莉亞羅拔絲上次入奧脫福看曼聯比賽是2016年11月，那場曼聯與韋斯咸賽和1：1。那時候領軍的曼聯主帥是摩連奴，那一季曼聯雖然英超只排第6位，但贏得英聯盃及歐霸盃。